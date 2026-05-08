中國「民族團結進步促進法」 陸委會：恐成跨境鎮壓工具

陸委會今日發布「中國大陸情勢報告」新聞稿指出，中共通過「民族團結進步促進法」強化語言文化同化，進一步鑄牢中華民族共同體意識，惟恐成跨境鎮壓工具。（資料照）

陸委會今日發布「中國大陸情勢報告」新聞稿指出，中共通過「民族團結進步促進法」強化語言文化同化，進一步鑄牢中華民族共同體意識，惟恐成跨境鎮壓工具。「十五五」規劃綱要強調「促統、促融合、反獨、反干涉」，「民族團結進步促進法」稱製造分裂將依法究責。

在對外關係，中美關係方面，雙方續為「川習會」展開博弈累積籌碼。川普因中東情勢，將原定3月訪中行程延後至5月14至15日；中方迄今仍稱雙方續保持溝通。川普4月警告中方若軍援伊朗，將加徵50%關稅，並稱曾致函習勿提供武器，習則回信否認。中共外交部稱軍援伊朗報導「純屬捏造」，倘美方加稅將堅決反制。

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在對台工作，陸委會指出，習近平4月10日會見國民黨黨主席鄭麗文，就兩岸關係提出「四點意見」，強調要堅持正確認同、守護共同家園、交流融合、團結實現中華民族偉大復興等；國台辦12日公布10項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及青年交流、兩岸人員往來、農漁產品輸中等領域。

王滬寧於對台工作會議就年度任務提出「三要」。「兩會」政府工作報告強調「打擊」台獨，「政協」工作報告稱要辦好「紀念孫中山先生誕辰160週年」活動，「人大」工作報告稱去年設立「台灣光復紀念日」激勵民族復興，「兩高」工作報告將「懲獨」列為工作成果。「十五五」規劃綱要強調「促統、促融合、反獨、反干涉」，「民族團結進步促進法」稱製造分裂將依法究責。

中共續「懲獨」及發布「融台」措施，包括港媒指我內政部長親屬在陸投資並提供政治獻金，國台辦稱依法查處；福建發布兩岸融合發展示範區建設首批17項階段性標誌性成果；廈門宣布「首來台胞廈門服務包」，提供台灣首來族赴廈門多項優惠。

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