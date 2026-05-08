掀牌！民眾黨版軍購條例定調7800億 還有「台美合作」附帶決議

民眾黨團召開記者會。（記者方賓照攝）

立法院日前四度協商軍購條例草案破局，因協商冷凍期屆滿，最快今日院會表決。國民黨、民眾黨兩大在野黨團持續整合共同版本，並在今日先後召開記者會說明最終提案；民眾黨團表示，有別於年初的4千億版，今日所提的新版軍購條列草案除預算上調至7800億，亦新增第二批4大類軍購項目，並將「台美合作」放入附帶決議，力求三讀。

立法院民眾黨黨團今（8）日上午舉辦「支持國防、落實監督、拒絕跳票、守護醫護」記者會，公開說明今日院會排程法案；民眾黨團總召陳清龍指出，今日黨團力求表決通過並三讀之法案，分別是攸關三班護病比的「醫療法修正草案」，以及民眾黨版國防特別條例草案。

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民眾黨團副總召、王安祥說明，黨版今年一月所提之國防特別條例草案中，針對美方當時已公布之首批軍購匡列M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統增購等約4千億元；然為避免第二批軍購公告後需另立特別條例，故在草案第六條新增同意軍購項目，包含「軟、硬殺混合反制無人機系統」、「各型反彈道及防空飛彈」、「中低空防空系統」，以及「反甲飛彈戰備存量補充案」共4項，提升後續條例、預算審議效率。

在總預算上限方面，王安祥進一步指出，第五條第一至第五款、即首批軍購項目因金額變動，上限下修至3千億元，第六條四大軍購項目之預算上限則為4800億元，合計達新台幣7800億元。不過上述兩條文之軍購項目仍要求有美方發價書方得審查，並維持一年一編、要求行政院在條例通過後一個月內，赴立院進行專報，確保軍購規劃進度如期、如質進行。

不同於年初4千億版，民眾黨此次在草案中新提「附帶決議」，王安祥補充，有鑒於台美雙方持續規劃國防工業合作機制，因此要求行政院在明（2027）年中央政府總預算中，進行「採購台美共同研發及採購合作之裝備、系統」，落實雙方國防產業對接，強化國防戰力之戰略目標。

民眾黨團副總召、立委王安祥今（8）日上午黨團記者會說明黨版軍購條例草案新增條文及更動細節。（記者陳治程攝）

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