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    首頁 > 政治

    李四川酸「一代傳一代」好命？蘇巧慧反擊：我不是黨國威權二代

    2026/05/08 10:53 記者陳政宇／台北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（資料照）

    新北市長選戰隔空交火，國民黨參選人李四川昨諷刺對手（民進黨參選人蘇巧慧）的命比較好，「一代傳一代」，他自己則是「歹命做工程」。對此，蘇巧慧今（8日）強調，自己不是黨國威權的二代、也不是有豐厚黨產滋養的二代，而是為台灣爭取民主自由的這一代人所留下來，一起努力，會是「民主的二代」。

    對於李四川的說法，蘇巧慧今天受訪表示，大家可能忘了，當上一代在為美麗島事件辯護的時候，是被國民黨形塑成「叛亂分子」的二代，甚至就像林宅血案、陳文成命案等事件發生後，其實她童年背負的不是資產、而是恐懼。

    「我們不是黨國威權的二代，我們也不是有豐厚黨產滋養的二代！」蘇巧慧直言，她就是為台灣爭取民主自由的這一代人所留下來、一起努力，會是「民主的二代」。

    蘇巧慧說，選舉還是回歸參選人的能力比較，以及對城市的願景比較，應該繼續來討論新北市如何進步得更好、更快，這才是城市之福。

    針對媒體詢及選舉行程綿密、且同場介紹不分黨派參選人，蘇巧慧回應，自己已經努力很久了，在各種場合上也看到很多努力的年輕人，而進步的新北市本來就應該是彩色的，做為這個進步城市的首長，本應和不分黨派、不分立場的人共同合作，「未來這座城市就應該要有不同的聲音，我想這座城市會更美麗。」

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