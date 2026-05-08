柯志恩嗆華視「公廣之恥」 「高雄捍衛隊」批烏龍爆料翻車

張以理（右）批評柯志恩是躲在言論免責權下的「立委之恥」。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩7日於立法院質詢時，指控華視發不出薪水、賤租大樓給TaiwanPlus，遭華視駁斥與事實不符「翻車」後，竟回嗆華視是「公廣之恥」；「高雄捍衛隊」多位市議員及參選人批評柯志恩一面拿未經查證的說法抹黑華視，一面又主張政黨協商決定公視人事「把政治黑手伸進公視」，更無視國民黨籍召委玩弄議事程序、羞辱公視董事長胡元輝趕出議場，「造謠抹黑，還想對公廣伸黑手的柯志恩才是立委之恥！」

左楠議員參選人張以理指出，柯志恩在質詢中質疑華視「發不出薪水」、TaiwanPlus以低價租用華視大樓、甚至涉及公安疑慮，但華視已明確說明，員工薪資皆依規定按時發放，TaiwanPlus租賃案仍在洽談階段、尚未簽訂正式合約，也沒有柯志恩所稱「大興土木」的狀況。

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張以理批評，柯志恩若有「一槍致命」的欠薪違法事證，早就拿出來，但她的回應稿卻拿不出來，顯見分明是在國會殿堂用影射、拼貼與政治語言攻擊媒體聲譽，就是濫用監督職權、躲在言論免責權下的「立委之恥」。

市議員鄭孟洳表示，柯志恩把「未簽約」說成「利益輸送」、把「財務挑戰」包裝成「欠薪醜聞」，就是抹黑，更荒謬的是，國民黨召委玩弄議事程序，羞辱公廣代表，柯志恩不但無視，更加碼抹黑華視，並認為公廣集團人事要透過政黨協商。

鄭孟洳說，柯志恩此舉不僅再次彰顯其不問是非的「黨意優先」，更令人想到2008年一黨獨大的國民黨也曾將政治黑手伸入公視，引爆公民團體抗爭的黑歷史，如此不尊重公共媒體的「立委之恥」，當上市長、掌握行政資源，會否也用同樣心態抹黑，甚至介入「她看不順眼」的媒體？

大寮林園區市議員參選人張耀中指出，柯志恩年紀輕輕就當上老三台節目主持人，時隔多年面對公廣集團議題，想法卻反而停留在那個年代、陳腐不堪，在這次「質詢抹黑翻車秀」之前，2024年就已在委員會質詢，聲稱公視劇集《聽海湧》內容「篡改歷史、毀人名節」，傷害來自高雄的製作團隊，引發「創作審查」爭議遭文化界反彈，更被立法院國民黨團在2025年引用成為提案刪除公視23億預算的理由，最終該劇勇奪金鐘5項大獎，也被外界視為「文化界狠狠打臉柯志恩」，但她不思改進，竟用抹黑手段、引進政治黑手的方式來攻擊公廣集團。

張耀中指柯志恩用抹黑手段、引進政治黑手的方式來攻擊公廣集團。（記者葛祐豪翻攝）

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