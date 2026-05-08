立院最快今表決軍購案 何欣純單挑江啟臣不要神隱、假中立

何欣純強調國防特別條例攸關國家安全及台中無人機等產業命脈。（何欣純提供）

立法院最快今天針對「國防特別條例」進行表決，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今單挑立法院副院長江啟臣，喊話江啟臣今天不要再神隱，針對真正攸關國家安全與台中產業命脈的國防軍購特別條例表決，江啟臣沒有閃躲空間，更不能假中立，「勇敢投出支持台中產業的一票」。

江啟臣僅回應，他向來主張有實力有和平，支持國防、支持軍購、強化自我防衛能力、確保國家安全等，是全民共識，至於內容該如何調整，立法院長韓國瑜跟他基於議事中立，從未對條例或金額表達意見，會尊重朝野各方。

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何欣純指出，國民黨若強行刪除商購、委製、自主研發等預算，受害最深的，就是台中正在成形的無人機產業鏈，全台267家業者，中部57家、台中就占40家，從機體、馬達、控制模組到航電整合，台中廠商已投入大量資金與人才，正等待政府訂單與研發計畫支持，也正是傳統產業升級轉骨的機會與關鍵時刻。

何欣純說，現在藍白卻打算一刀砍掉，也砍掉台中未來最具戰略價值的新興產業，國防特別條例卡關這麼久，今天就是關鍵時刻，她主張應完整支持行政院提出的8年1.25兆版本，因為任何刪減，犧牲的不只是國防安全，更是台中下一個產業黃金年代。

何欣純要求江啟臣，身為立法院副院長本應超越政黨、維持中立，針對真正攸關國家安全與台中產業命脈的國防軍購特別條例即將表決，江啟臣沒有閃躲空間，更不能假中立，不要只會嘴巴說、喊口號，「今天請進議場，清楚表態，投下支持台中產業、支持台中未來的一票」。

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