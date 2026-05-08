蕭上農：北韓不統一南韓惹 望中共週知

北韓領導人金正恩。（路透）

據《法新社》6日看到的1份文件顯示，北韓已從其憲法中刪除了所有與南韓統一的相關條文，凸顯平壤對首爾採取更加敵對的政策。對此，網路趨勢觀察《INSIDE》創辦人蕭上農表示，北韓不統一南韓惹，望中共週知。

綜合外媒報導，南韓統一部6日在首爾公開北韓新版憲法內容，發現原本憲法中「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等涉及民族統一與同胞概念的用語，已全面消失，其中，原本社會主義憲法第9條「依自主、和平統一、民族大團結原則實現祖國統一」的內容已遭刪除，連金日成、金正日推動統一大業的相關敘述，也從序文中移除。

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報導指出，北韓也新增領土條款。新版憲法第2條規定，朝鮮民主主義人民共和國的領土「北接中華人民共和國與俄羅斯聯邦，南接大韓民國」，正式以國家對國家的方式描述南北韓關係。不過，南北韓海上與陸地邊界線並未具體載明，新版憲法同時強化金正恩權力，首度明確規定國務委員長為「國家元首」，並將核武使用權入憲。

報導續指，值得注意的是，部分與現實脫節的社會主義福利條文也被刪除，包括「免費醫療」、「沒有失業」、「無稅國家」等內容。此外，憲法新增「海外軍事作戰參戰烈士」條文，被解讀為納入參與俄烏戰爭北韓士兵的待遇與地位，在外交政策部分，除了原有「自主、和平、友誼」理念外，也新增「維護國家利益」作為不可動搖原則。

專家分析，北韓此次修憲顯示平壤正試圖塑造更接近「正常國家」的形象，同時透過「兩國體制」重新定義南北韓關係。不過，也有學者認為，雖然北韓強調國家性，但並未出現「敵對國家」或「交戰國」等字眼，仍保留未來和平共存的可能空間。

蕭上農在臉書PO文表示，北韓不統一南韓惹，望中共週知。網友們看到貼文後紛紛留言「反觀台灣憲法，好想贏朝鮮」、「那駐南韓美軍可以改放台灣了？」、「台灣人本來就沒想過要統一，但某黨卻還信奉著用三民主義統一中國啊！，就因為還想統一中國，所以當然成為對方的敵國了！」

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