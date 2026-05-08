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    首頁 > 政治

    温世政提南投縣生育補助10+2萬元 0至5歲每年1萬

    2026/05/08 10:44 記者陳鳳麗／南投報導
    温世政提出育兒政見，南投縣生育補助10+2萬元，0至5歲兒童每年1萬元扶養補助。（温世政團隊提供）

    温世政提出育兒政見，南投縣生育補助10+2萬元，0至5歲兒童每年1萬元扶養補助。（温世政團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人温世政，母親節前夕提出育兒福利政見，他指出，在南投生小孩是家裡的喜事，也是縣府的大事，若當選縣長，將把目前第一胎生育獎勵金由1萬元增至2萬元，配合中央每胎10萬元補助，第一胎新生兒可領12萬元，另外0至5歲兒童每年1萬元扶養補助，減輕家庭扶養壓力。

    温世政表示，少子化是南投必須正視的重要課題，中央提出生育補助每胎10萬元政策後，地方政府也應積極提出配合策略，讓年輕人願意留在南投成家立業。因此自己的縣長政見，將提高縣內生育補助金額，第一胎從原來的1萬元增為2萬元，南投縣就有12萬元生育補助。

    此外，參考竹山鎮長參選人林賜學提出「0至5歲幼兒每年1萬元扶養補助」構想，將此構想推動至全南投縣，全縣0到5歲兒童，每年1萬元扶養補助。

    温世政說，南投縣近年面臨人口外流與高齡化挑戰，地方政府若無法提出具體育兒支持政策，年輕人將更難留在家鄉，未來將結合中央與地方資源，讓南投不只是適合生活，更成為敢生、敢養孩子的地方。

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