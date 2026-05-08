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    首頁 > 政治

    民眾黨團力拚「醫療法」修法三讀 聚焦三班護病比、連罰「停業」處分

    2026/05/08 10:36 記者陳治程／台北報導
    民眾黨團幹事長、立委邱慧洳說明今日立法院院會排程表決之「醫療法修正草案」條文細節。（記者陳治程攝）

    民眾黨團幹事長、立委邱慧洳說明今日立法院院會排程表決之「醫療法修正草案」條文細節。（記者陳治程攝）

    一線護理人員長期高壓工作，引發業界對護理權益修法的關注，而在日前的護理權益公聽會中，產官學界代表更言辭交鋒，就醫療法修法進程展開激烈辯論；為此，民眾黨團今表示，今日院會將力推「醫療法修正草案」三讀通過，除聚焦第12條「三班護病比」入法外，亦針對連續罰則新增「停業」處分，兼顧醫護權益、病人安全保障。

    立法院民眾黨黨團今（8）日上午舉辦「支持國防、落實監督、拒絕跳票、守護醫護」記者會，公開說明今日院會排程法案。

    民眾黨團幹事長、立委邱慧洳表示，再過4天後就是「護理師節」，而醫護總是在第一線「燃燒自己、照亮病人」，面對政府遲遲不將三班護病比入法，希望今天能力拚黨版「醫療法修正草案」表決通過並三讀，作為給醫護的最好大禮。

    邱慧洳進一步指出，民眾黨版「醫療法修正草案」中，將修訂第12條條文、納入「三班護病比」文字，並新增中央主管機關應成立「諮詢委員會」、委員會組成等內容，同時要求每3年檢討一次數據、滾動調整，保障醫護並維護病人安全。

    其次，該修正草案另針對第102條之1也新增相關罰則。邱慧洳補充，除針對違反第12條事項之「地區醫院」、「區域醫院」及「醫學中心」三層，另針對遭連罰三次未予以改善之醫療單位，將予以「一個月以上、一年以下停業處分」，兼顧懲罰的同時也給予醫療單位營運緩衝。

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