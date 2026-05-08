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    首頁 > 政治

    史瓦帝尼副總理護送賴清德返國 前台商對他們的情義相挺不意外

    2026/05/08 10:34 記者吳俊鋒／台南報導
    閒暇時，林明賢表演功夫給史瓦帝尼人民看，互動熱絡。（林明賢提供）

    閒暇時，林明賢表演功夫給史瓦帝尼人民看，互動熱絡。（林明賢提供）

    總統賴清德成功出訪史瓦帝尼，史國副總理札杜莉往返陪同，被誇讚是「航空版的溫馨接送情的最佳女主角」；台南楠西商圈發展協會理事長林明賢在COVID-19疫情前，一度住在史國近5年，推動溫泉度假村的開發，當地人的純樸、善良，令他印象深刻，對待友邦元首，史國會做到這麼情義相挺，並不意外。

    林明賢於2016年前往南非從事旅宿業，隨著台灣經貿訪問團，初次踏上「國中國」的史瓦帝尼，他表示，當地有豐沛的溫泉資源，因此設立公司，準備與官方著手興建度假村，推動開發案期間，持續往返考察，相處久了，充分感受到該國人民的友善。

    林明賢提到，在史瓦帝尼，牛隻為財富象徵，嫁娶都會相送，賴總統餽贈的，絕對是大禮；他一度長住史國飯店，減少從南非往返奔波的辛苦，為了更深入當地，甚至租屋，方便考察，史國友人都熱情介紹、推薦，生活起居上，也都全力協助照顧，備感溫暖。

    就在進入實際推動階段時，COVID-19疫情爆發，重創觀光業，林明賢只好放棄開發計畫，回到台灣，結束在史瓦帝尼的5年生活體驗；他強調，史國人民很純樸、善良，「你對他好、他也一定熱情回報你」。

    林明賢認為史瓦帝尼人民真的很友善。（林明賢提供）

    林明賢認為史瓦帝尼人民真的很友善。（林明賢提供）

    為了開發溫泉渡假村，林明賢到史瓦帝尼考察、居住。（林明賢提供）

    為了開發溫泉渡假村，林明賢到史瓦帝尼考察、居住。（林明賢提供）

    林明賢認為史瓦帝尼人民很純樸、善良。（林明賢提供）

    林明賢認為史瓦帝尼人民很純樸、善良。（林明賢提供）

    林明賢對於史瓦帝尼的烤肉料理相當推崇。（林明賢提供）

    林明賢對於史瓦帝尼的烤肉料理相當推崇。（林明賢提供）

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