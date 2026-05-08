藍營杯葛公視董事人選又修法趕人 翁達瑞痛批羅智強厚顏無恥

立法院昨邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。（資料照）

公視董事長胡元輝昨（7日）列席教文會備詢，遭在野黨立委4度「休息」抵制，引發外界高度關注。旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）今日發文痛批，國民黨立委羅智強在開議前將胡元輝「趕」出會場，此舉完全是蠻橫無理，更以希伯來文「Chutzpah」形容其行為簡直是「厚顏無恥」。

翁達瑞指出，胡元輝是依據《公視法》程序產生的董事長，羅智強是民選的國會議員，2人皆是為國家做事，並無高低之分。他進一步分析，公視董事會因朝野對立陷入僵局，行政院在2025年11月提名人選遭立院否決大半，未達開議門檻。國民黨隨後於2026年1月修改《公視法》刪除董事長延任條文，甚至增列「溯及既往」條款，生效日竟精準設定在胡元輝延任當天。賴總統在2026年2月公布這個修正案。

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更詭異的是，當行政院再度補提董事人選後，藍營推派的8席審查委員竟集體辭職，拒絕進行審查，導致僵局至今未解。

羅智強羞辱胡元輝有三個過程：首先，國民黨杯葛公視的新任董事人選，迫使胡元輝延任。接著，國民黨針對胡元輝一人刪除延任條文。最後，國民黨再依據新法將胡元輝趕出立法院。

翁達瑞語帶犀利地以虛構情節類比，指羅智強就像先推動「孤兒犯罪免罰」，再弒父奪產，最後以孤兒身分脫罪。對這種佔盡所有便宜的行為，希伯來文有個形容詞「Chutzpah」，如果要直接翻譯，就是「厚顏無恥」的意思。

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