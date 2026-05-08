國防條例決戰立院！何欣純憂預算被砍 衝擊台中無人機產業鏈

立委何欣純。（資料照）

立法院週三第4度協商國防特別條例草案，由於朝野無共識，今預計在立法院會進行表決。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純表示，國民黨若強行刪除商購、委製、自主研發等預算，受害最深的是台中正在成形的無人機產業鏈。

何欣純今日於社群平台發文指出，「呼籲江啟臣副院長今天不要再神隱，請進場投票，勇敢投出支持台中產業的一票！」

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身為立法院副院長，本應超越政黨、維持中立，但過去不論是在已遭宣告部分違憲的《立法院職權行使法》，或是沒收人民罷免權、提高連署門檻的《公職人員選舉罷免法》覆議表決中，江啟臣從未缺席，始終配合國民黨團投票。

如今真正攸關國家安全與台中產業命脈的國防軍購特別條例即將表決，江副院長沒有閃躲空間，更不能假中立。

國民黨若強行刪除商購、委製、自主研發等預算，受害最深的，就是台中正在成形的無人機產業鏈。全台267家業者，中部57家、台中就占40家，從機體、馬達、控制模組到航電整合，台中廠商已投入大量資金與人才，正等待政府訂單與研發計畫支持，也正是傳統產業升級轉骨的機會與關鍵時刻。現在藍白卻打算一刀砍掉，也砍掉台中未來最具戰略價值的新興產業。

國防特別條例卡關這麼久，今天就是關鍵時刻。我主張應完整支持行政院提出的8年1.25兆版本，因為任何刪減，犧牲的不只是國防安全，更是台中下一個產業黃金年代。

江啟臣副院長，不要只會嘴巴說、喊口號，今天請進議場，清楚表態，投下支持台中產業、支持台中未來的一票。

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