北市籲建立全國鼠類監測 環境部回應2012年已制定科學準則

針對近期都市鼠患問題，環境部成立「環境鼠害防治專區」，提供相關防鼠原則、投藥知識及QA等，讓民眾參考。（圖取自環境部官網）

台北市面臨鼠患議題，日前稱「中央並沒有建立全國鼠類監測模型」，呼籲建立；對此，環境部回應，早在2012年10月18日就發函各地方政府，提供「家鼠防除密度調查及成效評估作業原則」，並強調過去各地皆依此準則，執行監測調查鼠隻等實務經驗，北市亦不例外，若北市有窒礙難行之處，建議參考各地，環境部也願提供必要協助。

環境部表示，家鼠防治的核心觀念為「環境整頓為主、投擲滅鼠餌劑為輔」。呼籲民眾平時即應落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的三不原則，從源頭避免家鼠危害。

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環境部指出，該作業原則是由地方政府環保局因地制宜來訂定防除計畫，以降低居家周圍環境及公共場所的鼠類數量，減少傳染病媒介，維護環境清潔衛生。過去各地方政府依據此原則，皆已具備訂定計畫及監測調查鼠隻的實務經驗，北市亦不例外。若北市環保局在防除計畫執行上遇有窒礙難行之處，建議也可以參考其他縣市政府實務作法；環境部亦非常樂意與北市府進行討論，並提供必要之專業協助與建議。

環境部進一步說明，基於過去執行「全國滅鼠週」經驗，國內已有成熟且科學化的作業原則，全國滅鼠週於2015年後停辦後，滅鼠防治工作與經費編列已全面回歸地方政府日常運作，地方政府可視實務需求自行辦理，並透過防除前後的密度測定調查，以科學化方式比對並評估防治成效。

對於當前的鼠患防治，短期內最關鍵的治本之道仍是環境的清潔與整頓。環境部建議，地方政府應透過跨局處合作進行系統性防治，將轄內人口分布及經濟活動差異納入考量，並依據民眾真實反映的熱點加強監測或整頓，確實採取「斷其糧、堵其路、除其窩」的具體措施，才是最有效的解方。

環境部強調，公共衛生與防疫工作絕無中央與地方之分，鼠患防治雖屬地方權責，但環境部始終秉持「地方有需求，中央必協助」的立場，願攜手北市府積極防治鼠患，環境部願在此既有基礎上，就北市政現有蒐集資料，協助提供其更有效的滅鼠策略，共同守護公衛安全與民眾生活品質。

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