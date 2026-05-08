軍購案今表決 顏擇雅：將決定川習會如何討論台灣

作家顏擇雅表示，今天台灣立法院送出什麼樣的訊息，對於台灣在川習會將被以哪種方式討論，是非常非常關鍵的。（路透）

立法院週三第4度協商國防特別條例草案，由於朝野無共識，今預計在立法院會進行表決。對此，作家顏擇雅表示，今天台灣立法院送出什麼樣的訊息，對於台灣在川習會將被以哪種方式討論，是非常非常關鍵的。

顏擇雅在臉書PO文表示，我們知道這個月，全世界最大事就是川習會。而今天，台灣最大事就是立法院將為軍購案投票，川習會裡面，我們知道川普有求於習近平，習近平也有所求於川普。雙方都有一些給得起的籌碼。所以，不管怎麼談，中美雙方都可以輕易成為川習會的贏家，這是沒有懸念的。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅分析，如今有懸念的，是台灣會不會成為川習會的輸家。還有，如果不幸台灣成為輸家，會輸多慘。請別忘了，這一點取決於川普一念之間。川普的這一念，又取決於他身邊幕僚在台灣立法院投票之後，告訴他的台灣民意是如何。

顏擇雅指出，也就是說，今天台灣立法院送出什麼樣的訊息，對於台灣在川習會將被以哪種方式討論，是非常非常關鍵的。一旦立法院送出訊息是「台灣並沒那麼想要自我防衛」，大家覺得川習會結果會是如何？

顏擇雅直言，習近平最想要的，一定是「美國反對台獨」的承諾，並大大壓縮美國對台軍售與美台軍事合作。這種議題對於美國期中選舉是沒任何影響的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法