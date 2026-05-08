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    首頁 > 政治

    國防特別條例最快今表決 卓榮泰盼國會做明智選擇

    2026/05/08 09:53 中央社
    立法院會最快今天表決國防特別條例草案。行政院長卓榮泰受訪表示，希望國會能夠做出最明智的選擇，期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，也讓國防產業能夠自主發展。（記者方賓照攝）

    立法院會最快今天表決國防特別條例草案。行政院長卓榮泰受訪表示，希望國會能夠做出最明智的選擇，期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，也讓國防產業能夠自主發展。（記者方賓照攝）

    立法院會最快今天表決國防特別條例草案。行政院長卓榮泰受訪表示，希望國會能夠做出最明智的選擇，期待國民黨黨中央能夠放手讓黨團自主，也讓國防產業能夠自主發展。

    立法院會上午繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對在野比較傾向新台幣8000億元的國防特別條例草案版本等議題，提出上述說明。

    卓榮泰說，今天或許是一個很關鍵的時刻，希望國會能夠做出最明智的選擇。

    卓榮泰接著說，在這個時候，他想要請教國民黨黨中央，是要讓黨團自主，還是要走回以黨領政的老路；是要讓國防產業自主，還是要繼續阻礙讓本土軍工產業的升級。

    卓榮泰表示，最近不乏聽到國民黨立法院黨團內部若干有國家高度、有國家意識的立委先進們，對於國防特別條例草案、特別預算有自己的看法，但卻受制於國民黨黨中央的壓抑，這些聲音沒有辦法在國會裡面被正常的討論。

    卓榮泰指出，黨團自主一向是朝野各黨對黨團的精神，期待不要再走回以黨領政的老路，因為那是一條反民主，而且是危險的老路。

    此外，卓榮泰表示，過去這麼多年來，台灣曾幾何時有這個機會，可以討論到參與軍工相關產業的自主發展，因為台灣有高科技的領先地位，也因為在民主供應鏈上的需求，台灣有廣大、高效率的生產力，而且散布於各個領域、各個縣市，都有軍工相關產業的自主本土工業，他們都非常期待政府用更大的力量來協助，一起來發展國防自主產業。

    卓榮泰接著說，如果國防特別條例草案、特別預算沒有辦法將該部分納進，那政府的力道有限、支持有限，發展就會受限，這樣台灣在世界民主供應鏈上的角色將被質疑，這是何等嚴重的一件事情。

    卓榮泰表示，他期待國民黨黨中央放手讓黨團自主，也放手讓國防產業能夠自主發展，這才是國家應該走的路。

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