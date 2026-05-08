母親節到了 「欣品上素」中台灣女力合體獻祝福

母親節前夕，何欣純（中）與陳品安（左）、陳素月（右）「欣品上素」合體獻祝福。（擷自何欣純臉書）

民進黨中彰苗縣市長參選人包括立委何欣純、陳素月及苗栗縣議員陳品安，在母親節前夕合體，「欣品上素」分享為人母兼顧職場的甘苦談，除祝福天下母親「母親節快樂」外，3人強調，她們不只是媽媽，更是「創造改變的人」，會盡全力為下一代及縣市民的幸福努力打拚。

趁著母親節將至，民進黨中投苗縣市長參選人何欣純、陳素月及陳品安難得合體分享「媽媽經」及如何兼顧家庭與工作的甘苦談。

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何欣純說，懷孕生產前一天，她還帶著新人在敬酒「跑喜攤」，生完孩子連月子都還未坐滿就又開始跑行程，小孩沒辦法自己帶的情況下，回家時孩子竟不給抱或一就哭，讓她想來就心酸，但現在小孩「活網」，常在網路海巡，一發現跟她有關的事件就會趕緊提醒她去處理，成為她很大的支持助力。

陳品安也說，因為常在外工作，有次回家孩子對她說今天有看到「大媽媽」，原來是看到她的選舉看板喊媽媽，小女兒已會叫爸爸、姊姊，卻還不會叫「媽媽」，都讓她心酸。

陳素月則是單親媽媽為母則強身兼父職多年，她說，因為小孩從小沒有父親，她堅持孩子重要日子一定不能錯過，小孩都很貼心常要她不要太辛苦、早點休息。

3人都說，這是「女性政治人物媽媽」的辛酸，但也是支持她們願意站出來的動力，「媽媽」是她們的身份角色之一，她們努力成為好媽媽、成為好的政治工作者，但她們「不只是媽媽」，更是創造改變的人，會把身兼兩職的育兒、教育等經驗，轉化成對民眾有益的政策，為下一代及縣市民的幸福努力打拚。

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