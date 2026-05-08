走了30年！黃暐瀚曝「中華民國3階段」：此刻就是台灣

資深媒體人黃暐瀚今天強調，中華民國不只在台灣，中華民國此刻就是台灣。（美聯社資料照）

中國近日公開打壓總統賴清德出訪史瓦帝尼，我外交部強硬回擊，除了重申兩岸互不隸屬，嚴正譴責中方卑劣言論及粗暴干涉台灣元首出訪行程，更呼籲各國共同維護國際秩序、抵抗極權霸凌。資深媒體人黃暐瀚今天（8日）表示，中華民國就是台灣，中華民國就在台灣，且必須由全體2327萬人民共同決定中華民國台灣的前途與未來。

黃暐瀚今天上午在臉書發布貼文稱，中華民國共經歷3個階段，分別是「1949來台灣、1995在台灣、2021是台灣」。他表示，30年前，台灣人第一次以選票選出自己的總統，能投票的只有台澎金馬的中華民國公民，這就是前總統李登輝在康乃爾大學所說的「中華民國，在台灣」。

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黃暐瀚說，接下來的30年，藍綠政黨交替執政，台灣人在「台獨、華獨、華統、被統」之間做選擇。直到2019年的雙十國慶，前總統蔡英文第一次提出「中華民國台灣」的說法，將「中華民國派」與「台派」結合在一起，「中華民國台灣」成為2360萬人的最大公約數。

黃暐瀚指出，2020年蔡英文以817萬票連任成功，成為中華民國史上得票最高的民選總統，隔年蔡在國慶大會提出「四個堅持」，永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

黃暐瀚表示，從此中華民國正式進入「中華民國，是台灣」的第三階段。他強調，中華民國就是台灣（台澎金馬）；中華民國就在台灣，且無意反攻大陸；中華民國自由民主，由台灣全體2327萬人民，一起共同決定中華民國台灣的前途與未來。

文末黃暐瀚直言，「這一步，我們走了三十年。此刻，中華民國不只在台灣，中華民國，就是台灣。」

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