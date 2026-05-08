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    首頁 > 政治

    蔣萬安狂勝是假象？ 張益贍：綠營支持者尚未完全歸隊

    2026/05/08 10:12 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2026台北市長選戰藍綠對決態勢漸明，新台灣國策智庫7日發布民調顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安以52.9%支持度，大幅領先民進黨立委沈伯洋的29.7%。對此，名嘴張益贍表示，選戰開打之後，蔣萬安將面對更多市政（例如：鼠患問題）的檢驗，52%的支持度將是蔣的天花板，所以，沈蔣支持度未來有機會拉近在10%以內。

    張益贍在臉書PO文表示，民調看的是趨勢，但目前台北市長的民調，除「國策智庫」今日的民調（委託趨勢民調）之外，只有在今年一月底震傳媒（委託山水民調）有做過一份民進黨「台北市長人選」的民調，所以無法觀察長期動態變化，當初震傳媒甚至未將沈伯洋納入，只做了王世堅、鄭麗君和卓榮泰對比蔣萬安。

    張益贍指出，但從兩份民調的對比，沈伯洋的支持度超越了鄭麗君，逼近王世堅。而且和王世堅一樣，有實力將蔣萬安的支持度壓制到52%，證明沈伯洋已經是民進黨目前在檯面上最強的侯選人。

    張益贍分析，目前黨中央尚未提名，民進黨的支持者（35%）尚未完全歸隊，待提名團隊整合後，沈伯洋的支持度有望超過台北市的政黨支持度，選戰開打之後，蔣萬安將面對更多市政（例如：鼠患問題）的檢驗，52%的支持度將是蔣的天花板，所以，沈蔣支持度未來有機會拉近在10%以內。

    張益贍直言，蔣萬安如果真的「狂勝」穩贏的，那就繼續「躺平」啦，不用太在意「安鼠之亂」。

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