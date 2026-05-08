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    首頁 > 政治

    北市鼠患燒不停 吳靜怡轟蔣市府搞「蔣戒鼠」威嚇市民

    2026/05/08 09:46 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北鼠患議題延燒，越來越多民眾通報鼠蹤情報，卻被北市府與藍營批是「南鼠北送」、「認知作戰」。對此，媒體人吳靜怡表示，蔣萬安市府一再拒絕「鼠實」，台北市應以「主動式監測地圖」取代口水與罰單，停止「蔣戒鼠」威嚇市民！

    吳靜怡在臉書PO文表示，台北市鼠患問題早已從單純的公共衛生議題，演變成一場「安鼠之亂」。從中山區餐廳馬桶擠滿5、6隻活老鼠、晚宴會場老鼠公然亂竄，市民一次又一次用手機拍下鐵證，然而，蔣萬安市府至今仍拒絕正視「鼠實」，選擇用「1999通報下降」、「通報數已改善」等說詞搪塞，甚至配合藍營修法威脅「政治鼠輩」，把矛頭指向政黨與網友。

    吳靜怡指出，這不是治理，這是「蔣戒鼠」，用威嚇、罰單、甩鍋來取代專業，北市府第一時間想到的，不是建立科學監測機制，而是開始指責事實為造謠、談修法、談如何處罰市民，世界主要城市面對鼠患，早就不是靠嘴巴否認，香港有「鼠患參考指數」，會固定監測熱區與捕獲率；新加坡從2011年起定期監測鼠洞，甚至導入熱能攝影機；紐約更建立鼠患地圖，把鼠患程度地圖化、數據化、公開化。

    吳靜怡續指，進步的城市應該把「鼠實」當成必須面對的科學問題，而不是政治問題，城市治理不能只會「罰」與「甩鍋」，蔣萬安市府現在的作為，一邊說「通報數下降、鼠患改善」，一邊配合修法要罰「政治鼠輩」造謠；一邊指責中央「靠嘴治國」，一邊自己連鼠患指數都不願建立；市民繼續在馬桶、宴會廳、天花板看到老鼠，市府繼續在議會與媒體打口水戰，更諷刺的是，病媒防治與公共衛生專家早就提醒，真正有效的方式，是「主動式監測」，固定區域放置誘餌與捕鼠籠、建立鼠密度模型、熱區分析、病毒檢測、定期公開地圖與數據，因為鼠患從來不只是政治問題，而是公共衛生、城市治理與疾病風險問題。

    吳靜怡分析，市民現在要的不是政治口水，蔣萬安市府應該立即建立「台北市主動式監測地圖」！恢復固定地點放置誘餌與捕鼠籠，定期統計捕獲率，針對高風險區域（市場、老舊社區、餐飲密集區）進行病毒抽樣監測，將所有數據轉化成公開的「鼠患指數地圖」，讓市民清楚知道哪裡最嚴重、哪裡正在改善，停止把資源浪費在「查假訊息」與政治口水上，全部投入實際的環境清理與管線改善，台北市需要的是「主動式監測地圖」，不是「蔣戒鼠」式威嚇市民。

    吳靜怡直言，成熟的城市政府，應該害怕的是鼠患失控，而不是市民開始說真話，我們需要專業、透明、主動的治理，鼠患「鼠實」了，市府，該醒了。

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