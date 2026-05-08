為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    前中天主播「馬德」涉共諜案 許美華建議「關完應取消國籍驅逐出境」

    2026/05/08 10:13 即時新聞／綜合報導
    橋頭地檢署查出，前中天新聞主播林宸佑去年曾接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片。（資料照）

    橋頭地檢署查出，前中天新聞主播林宸佑去年曾接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片。（資料照）

    前中天新聞主播林宸佑（馬德）等人涉嫌共諜案，橋頭地檢署自去年開始偵辦至今，陸續起訴4波，被告高達21人。「反紫光奇遊團」成員許美華表示，林宸佑是因為「拿紅錢」製作反罷免影片、違反國安法才被判有罪；他直言，共諜縱使服刑完畢，仍應該被取消國籍、驅逐出境，「永世不得踏上台灣土地。」

    檢方查出，林宸佑除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達155萬餘元，因此對林具體求刑12年。

    許美華7日在社群平台Threads發布貼文稱，林宸佑製作反罷免影片本身沒有問題，但「拿紅錢」製作反罷免影片、違反國安法就大有問題。他強調，「護航馬德的第五縱隊同路人，請搞清楚敝國法律再來戰。」

    許美華接著在貼文下方留言指出，「還有，不要再說馬德林宸佑被檢察官求刑17年比殺人放火還多巴拉巴拉，共諜不管判多少年，我覺得關完出來根本該取消國籍驅逐出境，永世不得踏上台灣土地。」

    對此網友紛紛留言表示，「求處17年，真正判下來七扣八減的應該至少8年以上」、「精準地說，拿紅錢製作影片，無論題材內容，若違反國安法就有問題」、「馬德就是共諜，護航的人要注意一下自己有沒有違法」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播