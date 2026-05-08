前中天主播「馬德」涉共諜案 許美華建議「關完應取消國籍驅逐出境」

橋頭地檢署查出，前中天新聞主播林宸佑去年曾接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片。（資料照）

前中天新聞主播林宸佑（馬德）等人涉嫌共諜案，橋頭地檢署自去年開始偵辦至今，陸續起訴4波，被告高達21人。「反紫光奇遊團」成員許美華表示，林宸佑是因為「拿紅錢」製作反罷免影片、違反國安法才被判有罪；他直言，共諜縱使服刑完畢，仍應該被取消國籍、驅逐出境，「永世不得踏上台灣土地。」

檢方查出，林宸佑除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達155萬餘元，因此對林具體求刑12年。

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許美華7日在社群平台Threads發布貼文稱，林宸佑製作反罷免影片本身沒有問題，但「拿紅錢」製作反罷免影片、違反國安法就大有問題。他強調，「護航馬德的第五縱隊同路人，請搞清楚敝國法律再來戰。」

許美華接著在貼文下方留言指出，「還有，不要再說馬德林宸佑被檢察官求刑17年比殺人放火還多巴拉巴拉，共諜不管判多少年，我覺得關完出來根本該取消國籍驅逐出境，永世不得踏上台灣土地。」

對此網友紛紛留言表示，「求處17年，真正判下來七扣八減的應該至少8年以上」、「精準地說，拿紅錢製作影片，無論題材內容，若違反國安法就有問題」、「馬德就是共諜，護航的人要注意一下自己有沒有違法」。

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