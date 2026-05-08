軍購案今決戰 前藍委許毓仁：8000億是美國支持的底線

哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）

立法院日前第四度協商國防特別條例草案，由於朝野無共識，今天預計在立法院院會進行表決。據了解，藍白傾向匡列金額上限8000億元。對此，哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁表示，8000億是美國支持的底線，而這將直接影響未來美國對台支持的力道與政治氛圍。在川習會前夕，這份訊號，格外重要。

許毓仁指出，8000億之所以重要，不只是因為它是一個數字，而是因為它逐漸被華府視為台灣是否具備戰略決心的最低門檻。美方從國會、智庫到安全體系，不斷向台灣傳遞同一個訊息：台灣的國防不能再等。尤其在中國持續擴大灰色地帶施壓、軍演常態化、區域局勢升高之際，台灣是否有能力展現自我防衛決心，已經成為華府觀察的重要指標。

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許毓仁表示，他近期在華府與國會、安全圈、智庫的交流，美方其實已經形成一種相當明確的共識：如果台灣連約8000億規模的國防特別預算都無法通過，將很難說服美國，台灣已經真正進入全面提升防衛能力的狀態。

許毓仁說，國民黨長期強調「和平」，但真正的和平從來不是單方面的善意，而是建立在實力、可信度與嚇阻能力之上。沒有防衛能力的和平，只會讓台灣在國際談判桌上逐漸失去籌碼。今天的投票，也將影響未來國民黨在華府的形象與路線定位。

許毓仁強調，華府並不期待國民黨變成民進黨，但期待看到的是：國民黨是否仍是一個理解國際現實、理解中國威脅、並願意承擔台灣安全責任的政黨。這也是為什麼，這場表決的意義，遠遠超過預算本身。尤其當前中國對台軍事壓力持續升高，美國內部其實也面臨越來越多聲音質疑：「如果台灣自己都無法形成足夠的防衛共識，美國為何要持續承擔高昂風險？」

許毓仁表示，今天的投票將是一個訊號：對北京，台灣不會因壓力而鬆動；對華府，台灣仍願意投資自己的安全；對國際，台灣內部仍有能力在重大戰略議題上形成基本共識。

許毓仁認為，如果最後結果遠低於8000億，甚至陷入全面僵局，華府很可能會解讀為：台灣內部對威脅認知仍然分裂；政黨競爭凌駕國安；台灣尚未做好長期戰略競爭準備。

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