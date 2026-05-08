軍購案柯志恩脫口「別把我們賣了」 羅友志批她傲慢型知識分子

國民黨軍購案鬧分歧，柯志恩曾脫口向黨團幹部說「別把我們賣了」。（記者葛祐豪翻攝）

國民黨內部對藍營版本軍購金額產生分歧，高雄市長參選人、立委柯志恩日前在黨團大會前，向黨團首席副書記長許宇甄說「不要把我們賣了」，引發議論；對此，立場偏藍的政治評論員羅友志昨（7）日在臉書忍不住開砲，批評柯志恩是傲慢型知識分子。

羅友志強調，非常厭惡柯志恩的內耗型政治人格，去高雄幾次了，到處都被柯老師教導成，「都是XX害我們！」、「只要XXX我們就會贏！」，現在更是大放厥詞嗆聲「不要賣了我們」，但「妳也要有價值，我才賣得掉啊！」

請繼續往下閱讀...

他建議柯志恩，趕快提出好的議題，讓媒體發酵，每天圍繞這些事情「不要賣了我們」、「不要害了我」，請問「誰害妳了？」，「只有妳最大，選高雄了不起，委屈了，那韓國瑜算什麼？」

羅友志愈說愈氣，指柯志恩有韓國瑜當初表現的這麼好嗎?離選舉還有6個月，民調還輸16%，每天在那邊靠X，「那就不要選嘛，誰逼妳選的？」、「這種內耗型的人還要讓她選高雄市長，現在拔掉還來得及！」

羅友志臉書網友多為藍軍支持者，也大都支持他的看法，有人說「我高雄市民、我也覺得她熱情不夠、一副傲慢、自以為是！我今年和我家族今年不投、棄選」、「實在不知道她在傲慢什麼」、「終於有人說她傲慢了！雖然很討厭民進黨，但是更討厭這些自以為是的高級知識份子，算什麼呀！我要選民兩個都不選！」

對此，柯志恩已澄清說，當時是在國民黨團會議，彼此都有信任度，所以大家的談話會比較直接。她只能說，國民黨內光譜很大，對於軍購這個問題，她的確有提出軍購該怎麼解決的意見，希望爭取大家能討論的空間，讓國民黨團形成最大的共識，而不是偏向某個角度或某個團體；包括國民黨立委陳雪生所提到的「你們再吵我就退」，這都只是同事之間平常講話的方式，因此不需要擴大處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法