用2種股票比喻蔣萬安和沈伯洋 趙曉慧：北市變盤不無可能

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2026台北市長選戰藍綠對決態勢漸明，新台灣國策智庫7日發布民調顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安以52.9%支持度，大幅領先民進黨立委沈伯洋的29.7%。對此，作家趙曉慧表示，蔣萬安的民調大概就這樣了，已經到天花板了。但撲馬還沒開始起跑，目前是「只聞樓梯響」，現在換成蔣萬安變老，對手來了一個比他年輕、比他有新鮮感、比他有爆發力的撲馬，會讓蔣萬安感到壓力山大，選情「變盤」也不是不可能。

趙曉慧在臉書PO文表示，蔣萬安的民調大概就這樣了，已經到天花板了，他變不出新把戲。但撲馬都還沒開始起跑，目前是「只聞樓梯響」，什麼意思？撲馬在「可塑性」上是一片未開發的藍海，他把「抗中保台」比例降至最低之後，可發揮的空間，很有想像空間，這才是潛力無窮。

請繼續往下閱讀...

趙曉慧指出，用股票來形容，蔣萬安現在是一支已經漲到歷史高點的權值股，雖然看起來體量巨大（支持度52% ），但已經「利多出盡」，他的形象、政績、甚至連他的「帥」，沒有驚喜了，相形之下，撲馬是成長股，蔣萬安目前的高支持度是建立在「不出錯」與「李四川」的保護傘下，施政風格是「防守型」，第一任期是「穩定」，第二任期可能就是「沈悶」。

趙曉慧續指，當一個市長只剩下顏值與場面話，讓選民產生「審美疲勞」，就是蔣萬安拉警報的時刻，撲馬都「還沒起跑」，一如之前的評論，他把「抗中保台」轉向「人間煙火氣」，大家還沒看過「沈伯洋談生活」、「沈伯洋談育兒」或「沈伯洋談數位便民」，這種新鮮感，對台北市這種追求創新、對舊政治感到厭煩的選民來說，具有極強的新鮮感吸引力。

趙曉慧分析，撲馬是一張白紙，可以填上任何現代、進步、酷的元素，蔣萬安最近看起來很有疲態，他都是被動的在「應付」、「交差」，完全沒有銳意革新的氣勢，他的「奶嘴」李四川要去新北市選市長了，奶嘴要被拔掉，這會讓他打回原形，撲馬的機會是，把蔣萬安最擅長的「帥」、「不出錯」、「沒爭議」那幾招拆光，讓蔣萬安的原型大現形，他不過就是一個虛有其表的舊官僚。蔣萬安做不到的，讓沈伯洋來做，而且做得更好。撲馬如果開始談「如何用數位科技解決交通」、「如何用AI管理鼠患」，會讓蔣萬安顯得像是一個「活在上一個世紀的官僚」，蔣萬安現在是在「守成」，而沈伯洋是在「破局」。

趙曉慧直言，只要29%的沈伯洋動起來，蔣萬安的過半支持率就會開始鬆動，蔣萬安的第一任期之所以勝選，是佔了「年輕」的便宜，因為當時的對手陳時中，六十幾歲的清官，守了幾年的防疫下來，難掩疲態，現在換成蔣萬安變老，對手來了一個比他年輕、比他有新鮮感、比他有爆發力的撲馬，撲馬的參選，會讓蔣萬安感到壓力山大，選情「變盤」也不是不可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法