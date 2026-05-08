為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    用2種股票比喻蔣萬安和沈伯洋 趙曉慧：北市變盤不無可能

    2026/05/08 08:33 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2026台北市長選戰藍綠對決態勢漸明，新台灣國策智庫7日發布民調顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安以52.9%支持度，大幅領先民進黨立委沈伯洋的29.7%。對此，作家趙曉慧表示，蔣萬安的民調大概就這樣了，已經到天花板了。但撲馬還沒開始起跑，目前是「只聞樓梯響」，現在換成蔣萬安變老，對手來了一個比他年輕、比他有新鮮感、比他有爆發力的撲馬，會讓蔣萬安感到壓力山大，選情「變盤」也不是不可能。

    趙曉慧在臉書PO文表示，蔣萬安的民調大概就這樣了，已經到天花板了，他變不出新把戲。但撲馬都還沒開始起跑，目前是「只聞樓梯響」，什麼意思？撲馬在「可塑性」上是一片未開發的藍海，他把「抗中保台」比例降至最低之後，可發揮的空間，很有想像空間，這才是潛力無窮。

    趙曉慧指出，用股票來形容，蔣萬安現在是一支已經漲到歷史高點的權值股，雖然看起來體量巨大（支持度52% ），但已經「利多出盡」，他的形象、政績、甚至連他的「帥」，沒有驚喜了，相形之下，撲馬是成長股，蔣萬安目前的高支持度是建立在「不出錯」與「李四川」的保護傘下，施政風格是「防守型」，第一任期是「穩定」，第二任期可能就是「沈悶」。

    趙曉慧續指，當一個市長只剩下顏值與場面話，讓選民產生「審美疲勞」，就是蔣萬安拉警報的時刻，撲馬都「還沒起跑」，一如之前的評論，他把「抗中保台」轉向「人間煙火氣」，大家還沒看過「沈伯洋談生活」、「沈伯洋談育兒」或「沈伯洋談數位便民」，這種新鮮感，對台北市這種追求創新、對舊政治感到厭煩的選民來說，具有極強的新鮮感吸引力。

    趙曉慧分析，撲馬是一張白紙，可以填上任何現代、進步、酷的元素，蔣萬安最近看起來很有疲態，他都是被動的在「應付」、「交差」，完全沒有銳意革新的氣勢，他的「奶嘴」李四川要去新北市選市長了，奶嘴要被拔掉，這會讓他打回原形，撲馬的機會是，把蔣萬安最擅長的「帥」、「不出錯」、「沒爭議」那幾招拆光，讓蔣萬安的原型大現形，他不過就是一個虛有其表的舊官僚。蔣萬安做不到的，讓沈伯洋來做，而且做得更好。撲馬如果開始談「如何用數位科技解決交通」、「如何用AI管理鼠患」，會讓蔣萬安顯得像是一個「活在上一個世紀的官僚」，蔣萬安現在是在「守成」，而沈伯洋是在「破局」。

    趙曉慧直言，只要29%的沈伯洋動起來，蔣萬安的過半支持率就會開始鬆動，蔣萬安的第一任期之所以勝選，是佔了「年輕」的便宜，因為當時的對手陳時中，六十幾歲的清官，守了幾年的防疫下來，難掩疲態，現在換成蔣萬安變老，對手來了一個比他年輕、比他有新鮮感、比他有爆發力的撲馬，撲馬的參選，會讓蔣萬安感到壓力山大，選情「變盤」也不是不可能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播