諷藍營軍購分歧還在討論要幾億 張育萌：連在反對什麼都不知道

張育萌質疑，國民黨主席鄭麗文（見圖）鬼扯「支持3800億是多數」，藍委賴士葆則喊出「讓N出現吧！」並扯出「3800億加上N」就等於「8000億」的說法。鄭麗文這兩天更接連與傅崐萁、韓國瑜、盧秀燕等人會面。（資料照）

國防特別條例草案歷經四度朝野協商破局，最快今天將在立法院院會表決。台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，國民黨主席鄭麗文鬼扯「支持3800億是多數」，但藍委賴士葆近日「中二」（意指自我意識過剩、思想幼稚又狂妄）喊出「讓N出現吧！」並扯出「3800億加上N」就等於「8000億」的說法。同時有不少藍營政治人物都快被黨中央「不用選舉的」逼瘋了，高雄市長參選人柯志恩更喊出「不要把我們賣了」。張育萌也質疑，今天就要表決，國民黨一早還要再開黨團大會，討論軍購到底要幾億，讓他直呼「鬧到現在連自己在反對什麼都不知道」。

張育萌在臉書發文指出，軍購最快今天就要表決，國民黨現在竟然靠賴士葆當「喬王」。從這週一，鄭麗文鬼扯「支持3800億是多數」，賴士葆秒出來打臉，說「有人沒跟主席說實話」，還反問「我不知道她憑據是什麼？」

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賴士葆直接點名，在黨團大會上，張嘉郡、柯志恩和謝衣鳯這些要選縣市長的立委，通通「一面倒支持8000億」。這番話等於直接撕下鄭麗文的假面具。李乾龍急急忙忙打電話給賴士葆，講出「3800億+N就等於8000億」。張育萌對此質疑，「這句話根本是顛覆現代數學的創舉」、「這也太反智了吧，那我也主張賴士葆就是李乾龍、李乾龍就是鄭麗文。國民黨軍購極限拉扯到，所有毫無邏輯的鬼話都說得出口」。

張育萌諷刺，週三時賴士葆終於解出「3800億+N等於8000億」的一元一次方程式。黨團協商前，賴士葆像是什麼召喚師一樣，對記者說他會「讓N出現吧！」讓張育萌直呼「這什麼神秘的發言啊？也太獵奇了吧」。他也質疑，國民黨中央是3月5日提出「3800億+N」，至今已經兩個月，原來這整整個兩個月，國民黨從上到下，真的沒有人知道這個「N」到底是什麼。

張育萌指出，賴士葆兌現承諾，真的跑到黨團協商，喊出「N等於4200億」，原本的3800億加4200億就是8000億。所以，從現在開始，「3800億+N就是8000億」，黨中央版本跟8000億版本，硬是被賴士葆和李乾龍掰成同一個版本。

張育萌提到，鄭麗文週三先見傅崐萁和韓國瑜，昨日更趕在院會的軍購表決大戰前一天，壓線再到台中跟盧秀燕吃牛肉麵。鄭麗文當然不可能只是心血來潮，特地去台中吃麵。碰完面後，台中市黨部還是只敢模模糊糊地說「對軍購案講得很好，已經有共識」。但盧秀燕系統的立委黃健豪，馬上揭露盧秀燕先肯定鄭習會，但也明確表態「不能完全仰賴溝通」。

張育萌表示，盧秀燕當立委的時候，就曾在外交國防委員會。她透過黃健豪轉述，「發價書是溝通後的最終結果，不應視為編列預算的唯一硬條件，否則行政程序將不可行。」在吃麵之前，盧秀燕就表態不只8000億，應該要「8000億、9000 億優先通過」，而且委製商購也不能直接砍，要放明年的年度預算。

盧秀燕的版本，就是要比賴士葆的8000億還高，接近一兆。張育萌質疑，藍白一直鬼叫要發價書，就是在擋無人機啊，因為無人機就是放在商售和委製，不是政府對政府的「軍售」，就不會有「發價書」。問題是，台中就有40家無人機廠商。全台267家無人機廠商，產值高達129億。盧秀燕敢拿無人機來開玩笑嗎？根本不敢擋啦。就只有鄭麗文這種不用選舉的名嘴主席，才敢不顧民意，把無人機這種「下一座護國神山」擋到底。

張育萌直言，現在國民黨內只要在五五波的選區，或是需要受到民意檢驗的政治人物，都快被黨中央這種「不用選舉的」逼瘋了。柯志恩一邊在高雄跑選舉，這週直接在黨團大會罵說「不要把我們賣了」。結果被媒體知道後，才解釋說這跟陳雪生嗆說「再吵就退黨」一樣，就是同事之間彼此講話的方式。

對此張育萌也酸，「是這樣嗎？我從來沒跟同事說『不要把我賣了』。哪間公司會這樣？不就內鬥內行的國民黨，整個黨都知道彼此互相出賣？」

張育萌也質疑，極限拉扯的國民黨，臨時抱佛腳到最後一刻。今天就要表決，國民黨一早還要再開黨團大會，再討論軍購到底要幾億。國民黨鬧到現在，連自己在反對什麼都不知道。

張育萌在文末也諷刺，一個百年大黨跟社會脫節，只要6萬黨員票，加上黨主席綁架，就可以把民意踩在腳底下，把保護台灣的軍購都賠進去。有夠可悲。

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