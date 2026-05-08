為鼠患發聲卻遭惡意影射 吳靜怡：將依法採取法律行動

老鼠示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台北鼠患議題延燒，越來越多民眾通報鼠蹤情報，卻遭北市府與藍營抹黑是「南鼠北送」、「認知作戰」。媒體人吳靜怡昨深夜發文指出，她近日針對台北市鼠患問題所發表之言論，遭部分政治人物與媒體刻意斷章取義、扭曲定性，她的律師團隊已對此展開蒐證，後續將依法採取法律行動。

吳靜怡在臉書發文指出，針對近日本人吳靜怡就台北市鼠患問題所發表之言論，遭部分政治人物與媒體刻意斷章取義、扭曲定性，甚至刻意操作為「恐嚇」、「騷擾」、「懸賞犯罪」等不實指控，對於相關不實指控、惡意影射、錯誤定性及損害本人名譽之言論，本人律師團隊目前已開始進行完整蒐證，後續將視實際情況，依法採取民事、刑事及相關法律行動，以維護本人合法權益與社會名譽。

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吳靜怡強調，「本人長期關注台北市公共衛生與市政治理問題，近期針對鼠患議題之發言，其核心目的在於凸顯市民對環境惡化、公共衛生與治理失能的不滿，並透過公共議題陳情與政治表意方式，要求相關民意代表與市府正視問題，而非持續以政治操作轉移焦點」。

吳靜怡指出，她在原始貼文內容中，已明確提及「選民服務」、「申訴」以及「理解市民的苦」等語意脈絡，顯示其本質屬於公共議題討論與民意反映。然而，部分媒體與政治人物在轉述過程中，刻意刪除完整脈絡，只擷取特定片段文字進行渲染，並惡意連結所謂「恐嚇」、「組織動員」、「選舉操作」等政治標籤，企圖誤導社會大眾，已對本人名譽與社會評價造成嚴重傷害。

吳靜怡也提出3點重申：

一、本人從未鼓勵任何暴力、恐嚇、違法或危害公共安全之行為。

二、本人所強調的是，立法委員服務處本就具有接受民意陳情、公共問題反映與選民服務之功能，任何公共議題的表達，都應回歸理性、和平與合法之陳情方式，而非被刻意扭曲為騷擾或恐嚇。

三、鼠患問題屬於真實存在之公共衛生與環境治理議題，人民針對公共政策與市政表現提出批評、諷刺或象徵性政治表意，本即屬民主社會中言論自由保障之範圍，不應遭政治化抹黑，更不應以司法語言製造寒蟬效應，壓制公共討論。

吳靜怡表示，令人遺憾的是，部分政治人物不願正面回應市民對鼠患問題之質疑，反而透過媒體放大政治陰謀論，甚至刻意將本人與特定政黨、選舉操作進行不當連結，試圖模糊公共議題焦點、轉移市政治理責任。對此，本人予以嚴正譴責。

吳靜怡也呼籲，所有關心公共議題之市民，持續以理性、和平、合法方式參與公共討論，讓社會重新聚焦於真正需要被解決的公共衛生與治理問題，而非陷入政治口水與抹黑操作。

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