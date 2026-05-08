公視董事長被趕出立院 李遠「忍無可忍」批藍羞辱性政治動作

立院昨邀請文化部業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝（中）卻遭在野立委以「第七屆董事會不能延任」為由趕出議場。（資料照）

立法院教育及文化委員會昨日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第七屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。文化部長李遠昨深夜發文直言「忍無可忍」，強調原本去年底就該進行預算審查，沒想到終於能到立院報告的這一天，會議剛開始就發生意想不到的羞辱性政治動作。李遠也質疑，在野黨強行通過公視法「再修法」，要使公廣集團無法運作才是他們真正的目的，並指行政院已再請立法院再提8位審查委員，希望接下來能好好依法進行審查。

李遠在臉書以「忍無可忍的一天：請相信我們的決心」為題發文指出，本來應該是去年年底的2026預算審查，終於輪到文化部到立法院報告了。文化部散在全台灣各地的館社單位代表，全都來到立法院，當然也包含文化部的財團法人公共電視。

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李遠表示，早上五點不到就起床做非常充足的準備，準備向立法院報告文化部的業務、預算和去年的成績。他也相信會很順利，因為實在沒有理由再拖了，今年都快過一半了。

但是真的沒有想到，會議才剛剛開始時，竟然是一場意想不到的羞辱性政治動作。代表公視的胡元輝董事長就被國民黨的羅智強委員以胡董事長「非現任董事長為由」，請會議主席羅廷瑋把胡元輝董事長「請出」神聖的國會殿堂。在大家錯愕的眼神中，高大的、頭髮全白的胡董事長，很尷尬的起身離去。

李遠質疑，此舉無疑是當眾羞辱現任胡元輝董事長，他也立即表達嚴正的抗議。因為公共電視董事會目前正在改組當中，依照財團法人法，新任董事會成立前，胡元輝董事長就是公視的現任董事長，胡元輝董事長帶領的董事會就是現任的公視董事會。否則，面對上千位員工，集團要如何運作？胡董事長仍然是合法的董事長，這是20年來，依法有據且能維持公視運作不中斷的做法。

李遠提到，他與胡元輝董事長是從年輕一直到現在的戰友，胡是一個非常正直的人。原本他離開公共廣播集團回到大學任教，當年是在鄭麗君部長任內力勸他重返公視領導公共廣播集團。

李遠強調，他實在無法接受他被以如此羞辱的方式對待，但是除了抗議他也不能夠挺身而出阻止會議往下進行，因為他是在立法院。只能在悲憤中，穩住陣腳，甚至還得帶著微笑，從容的接受一個接一個委員的質詢。

李遠指出，不過也因為這個突兀的驅逐胡董事長的動作，立刻在媒體及網路熱烈的討論，紛紛譴責這種針對一個專業的、資深的媒體經營者毫不留情面的羞辱。之後的質詢的重點又回到公共電視的董監事的選任上。在忍無可忍之下，他一次又一次激烈發言，重新描述整個事件的過程，包括已經被大家遺忘的荒謬往事。許多人都忘記這20年來因為公視董監事的選任，曾經發生過非常荒謬的事，他不會忘記，也決定在現場一一說出來，交給社會大眾來做判斷。

李遠強調，大家都以為胡董事長已經離開立法院了，其實胡元輝並沒有走。胡元輝忍住剛剛的羞辱，等待重回現場的機會，畢竟他才是合法的董事長。最後陳秀寳委員先發難，表示要質詢胡董事長，加上吳思瑤、伍麗華、吳沛憶、陳培瑜、林宜瑾、郭昱晴、李坤城等委員輪番上陣，不斷地爭取立法委員的質詢權，終於將胡元輝董事長順利帶回議事現場。

李遠直言，不管對方如何杯葛，他陪胡董事長一次又一次站上備詢台，「因為這是我們最後的尊嚴。總算還胡董事長一個公道，我內心深處，真是非常感謝執政黨委員們的神救援」。

李遠表示，對於公視的新一屆董監事候選人的提名，在野黨委員一再提出要政黨協商，他明確回應，在確保遵守公視法的提名權之下，隨時可以跟所有的審查委員介紹我們提名的人選，未來在審查的過程、如何審查，也會保有溝通的彈性。

反倒是在野黨強行通過公視法「再修法」，過程中有任何一點溝通嗎？要使公廣集團無法運作才是他們真正的目的，因為在目前台灣的處境，包括公正的新聞報導、高品質的節目和劇集，甚至國安等，公廣集團是非常重要的。

李遠指出，從去年底的第一次審查會，他就一再強調，希望恩恩怨怨到此為止，「我們都是生命共同體，相煎何太急？很不幸，悲劇再度重演」。

李遠也指出，近日行政院也已去函立法院，請立法院再提8位審查委員。「我希望我們坐下來好好討論這份公視候選人名單，我們好好依照公視法，行政院提名、立法院推派的審查委員審查，就這麼簡單」。

李遠在文末也指出，「最後，我要特別感謝胡董及胡董帶領的公視董事會，謝謝你們在紛紛擾擾的現在，仍願意繼續為公視付出，守護全民的公共利益。我會陪伴你們一起捍衞制度，保護公共媒體的最後一塊淨土。請相信我們的決心」。

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