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    首頁 > 政治

    藍營執政「3縣市」危險？ 黃暐瀚曝民調慘輸2關鍵

    2026/05/08 08:52 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人黃暐瀚分析，若選將與地方不熟並未經營，甚至直接空降，民調會輸「一點都不意外」。圖為嘉義市長參選人張啟楷（中）。（圖擷自臉書）

    資深媒體人黃暐瀚分析，若選將與地方不熟並未經營，甚至直接空降，民調會輸「一點都不意外」。圖為嘉義市長參選人張啟楷（中）。（圖擷自臉書）

    九合一大選年底舉行，資深媒體人黃暐瀚直指彰化縣、宜蘭縣、嘉義市是選戰「熱區」，選情膠著，簡而言之就是藍營「可能連任失敗的縣市」。

    黃暐瀚7日在臉書發布貼文稱，明明「彰宜嘉」三縣市都剛剛歷經國民黨8年執政，民調支持度卻全部輸給民進黨參選人，顯示這三區「肯定出了問題」。

    黃暐瀚分析，首先是地方親近性。若選將來自地方，長年經營、人脈綿密、基層有票，那自然可算是「強將」；反之，若與地方不熟並未經營，甚至直接「空降」，相比與地方更熟稔的對手，民調會輸「就一點都不意外」。

    他直言，嘉義市的張啟楷對王美惠；宜蘭縣的吳宗憲對林國漳，就是這種狀況。

    黃暐瀚說，其二是勝選期望值。選將若勝選，後續有沒有遺缺可補選，通常會直接影響選舉過程中的「地方期望值」。他解釋，如果現任立委當選縣市長，後續有人選因此能夠參加立委補選，且自信有勝算，該人選以及其支持者自然會全力輔選，不遺餘力。

    他指出，上述關鍵的現實問題鮮少有人提及，卻是選務中最「殘酷」的一面。彰化縣陳素月、謝衣鳳；嘉義市王美惠都符合這個「條件」，反之「不分區立委參選人」則沒有。

    黃暐瀚強調，以上2關鍵，就是「彰宜嘉」泛藍明明執政，卻還民調落後的原因。

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