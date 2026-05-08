軍購表決在即！ 陳政宏：特別預算綁住業界長期投入的信心

台船董事長陳政宏籲擴大國防支出。（台船提供）

1.25兆元軍購預算的國防特別條例，最快今（8日）在立法院院會表決，台船董事長陳政宏說，特別預算的重點不是綁住訂單、綁住特定廠商，而是給出可靠的承諾與決心，來綁住業界長期投入的信心。他強調，我國目前面臨越來越強大與手段多樣的敵情威脅，無論用何種方式，都應該朝向擴大國防、國安支出的方式編列預算。

台船去年發表軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」，專為台海環境設計，被外界形容為不對稱戰爭中「一枚可怕的棋子」，軍購特別條例攸關未來發展。

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陳政宏表示，這是以船廠為系統整合者的傳統產業 （如材料、機械）與資通半導體業結合的絕妙機會，可以建立完整的非紅供應鏈，甚至供應網，讓台灣站穩東亞、亞太地區無人載具代工與研發、測試基地，並融入以美國為核心的自由民主軍工供應鏈中。特別是台灣可提供整合無人機船車（空海陸）載具的指揮管制系統的最佳機會與實測場域。

他指出，傳統產業的就業人口多，對於平衡產業發展，擴大贏者圈範圍有正面作用，作為系統整合者，會希望建立長期穩定的供應鏈；因此，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟。也就是說，特別預算的重點不是綁住訂單、綁住特定廠商，或產品的規格、數量、價格等，而是給出可靠的承諾與決心，來綁住業界長期投入的信心。

他認為，相對之下，一般年度預算的變動風險高，小廠商更不願意投入。所以，對於處於研發階段、應用方式仍不明朗 （台海環境不同於烏克蘭）的時機，未來更需要鼓勵廠商持續投入及改良研發，政府需要展現願意長期發展投入的決心。

陳政宏提及台船的奮進魔鬼魚號，具有整合國內外廠商與技術、自行設計、適應任務與環境的模組化設計、可分散生產等特性，未來也願意和國外廠商合作外銷各式無人船；國防特別預算可以提供實際練兵、快速累積經驗、快速疊代設計的機會。

陳政宏表示，特別是最近幾年整體經濟與稅收俱佳，不致於影響、排擠其他支出。而且，這些國防與國安支出確保了海島生命線與自由的環境，也才能保障最近發達產業需要的自由環境及能源的安全。

台船發表的奮進魔鬼魚無人艇，遇到劫持會立即啟動自毀機制。（記者洪臣宏攝）

國防特別預算列無人艇，攸關奮進魔鬼魚未來發展。（記者李惠洲攝）

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