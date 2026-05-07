力爭護病比入法三讀 民眾黨團議場前守夜排班

民眾黨立委輪班鎮守議場門口，勢在必得企圖明顯。（記者陳治程攝）

民眾黨主席黃國昌今天晚間表示，黨團立委從中午起在立院議場前排班，目標很明確，就是讓攸關「三班護病比」的醫療法修正草案能順利三讀通過；軍購條例部分，只要有美方發價書且是台灣國防有需要的，一定支持。

朝野黨團4度協商國防特別條例草案，但在採購項目、匡列金額等條文未能達共識，立法院長韓國瑜6日宣布依規定處理。由於草案已逾1個月的協商冷凍期，不排除明天的立法院會中將處理國防特別條例草案。

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民眾黨立法院黨團立委從今天中午起就在立法院議場大門外排班，並在晚間開直播說明。民眾黨團總召陳清龍說，排班是為了將攸關「三班護病比」的醫療法修正草案，排入明天立法院會討論事項第一案，這是民眾黨的承諾，期待順利三讀，這是送給「護師節」最大禮物。

黃國昌也在晚間10時左右到現場探班。他說，黨團立委徹夜排隊的目標很明確，明天的醫療法修正草案要排第一案並要三讀通過，期待明天醫療法順利三讀通過。

軍購條例部分，黃國昌表示，過去48小時他接到很多電話，民眾黨會一本初衷，只要美方有發價書來且是台灣國防有需要的，一定會支持，其他就回歸一般預算，民眾黨團會好好監督。

至於明天條文的文字內容，黃國昌說，法律文字不會很複雜、相當直率，就是把民眾黨過去講的原則述諸文字。是否將匡列預算金額修正為新台幣8000億元，他說，「數字從來不是重點，重點是要買什麼」，需要的東西就覈實編列，相信明天軍購條例可以順利完成。

談及日前與國民黨主席鄭麗文會面，黃國昌表示，在重要時刻透過理性溝通、討論，避免不必要的誤會與衝突，達到絕大多數在野黨立委的共同目標，同時也能回應民眾對在野黨的期待，相信每個台灣人都支持國防，如果1.25兆一塊都不能刪，民進黨真的是把人民當笨蛋。

黃國昌說，在野黨之間、同陣黨內部對議題有不一樣看法都很正常，沒必要詮釋成誰跟誰在鬥，大家的原則都一樣，台灣國防需要的東西，「有發價書來的就編預算、我們就會支持」，把握這原則後再看其他不同版本，或許只是表述方式、立法技術不一樣，本質上沒那麼大的差別。

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