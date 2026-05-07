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    首頁 > 政治

    延續白冷圳歷史情誼 日本金澤市長4度拜會台中市府

    2026/05/07 22:54 記者蘇孟娟／台中報導
    日本金澤市長村山卓（左）四度拜會台中市府。（市府提供）

    日本金澤市長村山卓（左）四度拜會台中市府。（市府提供）

    日本石川縣金澤市長村山卓今日率團拜會台中市政府，台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕接待，也是他4度拜會台中市府，黃國榮指出，未來除延續白冷圳歷史情誼外，也期盼進一步拓展爵士音樂、美術館等交流，持續深化兩市合作關係。

    黃國榮指出，台中與金澤市淵源深厚，可追溯至出生於金澤市的技師磯田謙雄協助興建新社區「白冷圳」工程，為台中農業發展帶來重要貢獻，也成為兩地長年交流的重要橋梁，村山卓自2023年起每年率團來訪，展現對兩市友誼的重視，這次到訪雙方再次交流文化藝術、音樂及觀光推廣。

    黃國榮指出，去年台中綠美圖正式開館後，因金澤市著名的「21世紀美術館」與台中綠美圖，皆由日本知名建築師妹島和世操刀設計，未來盼有機會推動兩館締結姊妹館，深化藝文交流合作。

    村山卓也表示，近年金澤市除重視水利與文化建設外，也積極推動爵士音樂節等藝文活動，台中爵士音樂節享譽國際，希望未來能促成兩地爵士音樂團體交流互訪。

    黃國榮曝村山卓精通橫笛，2023年拜會市府時曾現場演奏，令人印象深刻，未來若有機會，也希望能以薩克斯風演奏迎接，共享音樂交流的美好時光。

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