網傳我短期援助史國數百億、引進千名移工 外交部：假訊息操弄

外交部。（資料照）

網路群組近日有訊息引述史國時報（Time of Eswatini）報導，錯誤指稱我國在3個月內援助史國超過新台幣240億元，並聲稱我國將每年從史國招募1千名移工。外交部今（7日）特此澄清說明，相關內容毫無事實基礎，也未提出任何具體證據，屬於典型錯假訊息操弄。

外交部今晚發布新聞稿嚴正指出，台史各項合作計畫是基於互信與共同利益，經兩國政府協商並針對史國發展需求訂定。我國與友邦的合作計畫一貫秉持授人以漁、互惠互助的原則與精神，將台灣優勢產業及發展經驗提供史國，致力增進友邦民生福祉。此外，所有預算均受到立法院嚴格監督審核，並訂有定期稽核機制，確保計畫執行效率與透明，呼籲國人切勿輕信未經證實的謠傳資訊。

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外交部表示，有關協助史國推動產業園區計畫，核心目的除繁榮史國經濟外，同時也是協助我國企業全球布局。民間企業的投資意願受全球經貿與區域情勢影響，具高度變動性，實際執行仍須視市場環境而定，政府僅扮演媒合與促進角色。外交部對於未經證實的民間投資預估數額不予評論。

外交部強調，任何國家移工來台，均須符合我國相關主管機關嚴格的體檢與防疫標準，而且任何國家與我國的勞務合作，都必須以維護我國家安全與公眾健康為優先前提，並以有助填補我國特定產業勞動力缺口，及促進雙邊專業技術交流為考量。

外交部嚴正澄清，此類貼文為有心人士刻意製造，操作仇恨與歧視言論的假訊息，企圖破壞我國與友邦的外交關係與國際形象，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。

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