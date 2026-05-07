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    首頁 > 政治

    隅修三：高市早苗一貫強調台海和平 今後將續為台灣發聲

    2026/05/07 20:42 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍（右3）與「日本台灣交流協會」會長隅修三一行人合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右3）與「日本台灣交流協會」會長隅修三一行人合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（6）日接見「日本台灣交流協會」會長隅修三一行人，雙方就區域情勢、台日各領域交流與合作等議題交換意見。隅修三致詞時強調，日本首相高市早苗一貫強調台海和平穩定的重要性，今後將持續為台灣發聲。

    外交部今天發布新聞稿轉述，林佳龍昨首先歡迎隅會長再度訪台，並感謝其上任以來致力推動台日交流，同時對日本政府多次在重要國際場域強調台海和平穩定的重要性，以及支持台灣參加世界衛生大會的一貫立場，表達由衷感謝。

    林佳龍並提及，日前賴清德總統成功出訪我國友邦史瓦帝尼進行國是訪問，也感謝日本此前公開強調保障飛航安全的重要性。

    隅修三致詞時感謝林佳龍剛從史瓦帝尼返國仍撥冗接見，同時恭賀賴總統順利完成史國出訪行程並平安返回台灣；另對林佳龍積極推動外交工作，致力深化台灣與各國關係，表達敬佩。

    隅修三也強調，高市早苗首相一貫強調台海和平穩定的重要性，今後將持續為台灣發聲。

    外交部說明，隅修三於去（2025）年6月就任「日本台灣交流協會」會長，並於同年12月訪台出席台日經貿會議，與我方「臺灣日本關係協會」簽署「台日數位貿易協議」及「地區海關合作備忘錄」，以實際行動推動台日關係發展，此行訪台將前往台南出席八田與一技師的追思紀念會。

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