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    首頁 > 政治

    爆蔡其昌、政院喬軍購8000+600億 黃國昌：有把人民的錢當錢嗎？

    2026/05/07 19:55 記者陳治程／台北報導
    國防特別條例草案最快8日院會中進行表決，民眾黨團今（7）日中午起在議場大門前架起帳棚，徹夜鎮守，力拚醫療法、軍購條例草案順利闖關。（記者叢昌瑾攝）

    國防特別條例草案最快8日院會中進行表決，民眾黨團今（7）日中午起在議場大門前架起帳棚，徹夜鎮守，力拚醫療法、軍購條例草案順利闖關。（記者叢昌瑾攝）

    立法院朝野協商軍購特別條例四度破局，隨著1個月協商冷凍期屆滿，該案最快明（8）日院會上演表決大戰。當民進黨堅持1.25兆元「一塊錢都不能刪」，在野黨團以8000億為基礎持續尋求共識，民眾黨主席黃國昌今（7日）晚發文爆料，民進黨團總召、行政院高層私下拜託他們，稱軍購只要8000億元「再外加600億元就好」，直批綠營「有把人民的錢當錢看嗎？」

    立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議月前初審行政院軍購特別條例草案、保留條文逕送黨團協商，經立法院長韓國瑜四度召集開會，朝野立委仍未能與國防部就採購項目、匡列預算等深水區條文達成共識，協商宣告破局。由於該案已逾1個月協商冷凍期，最快明日院會就將上演表決大戰。

    針對軍購特別條例在立法院卡關，黃國昌晚間在社群平台Threads發文指出，「民進黨依然鐵板一塊，堅持1.25兆元一塊錢都不能刪，國防部長顧立雄還惱羞成怒，直接怒飆民眾黨團總召陳清龍，結果，蔡其昌及行政院高層又私下拜託民眾黨，聲稱只要軍購8000億元再外加600億元就好。」

    此外，黃國昌還直批民進黨「是在玩哪齣？真的有把人民的錢當錢看嗎？」言辭相當激動。

    據證實，民眾黨立法院黨團今午起自明日上午院會前搭棚「鎮守」議場門口，預計在明天院會開始前搶先遞案，就是要確保黨版軍購特別條例、醫療法修正草案順利排入表決議程，闖關企圖明顯。

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