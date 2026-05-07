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    首頁 > 政治

    從市長到總統 賴清德打造亞太棒球夢成真

    2026/05/07 19:59 記者洪瑞琴／台南報導
    總統賴清德見證國家棒球訓練基地啟用，寫下台灣棒球新頁。（記者洪瑞琴攝）

    總統賴清德見證國家棒球訓練基地啟用，寫下台灣棒球新頁。（記者洪瑞琴攝）

    熱愛棒球的總統賴清德，對棒球的投入真的藏不住。從他當年在台南市長任內催生「亞太棒球村」，到現在以總統身分回到台南主持國家棒球訓練基地揭牌，不只是一段政策延續，更像是把「台灣棒球王國」夢想慢慢完成。從他今天出席活動時的神情與互動，也看得出來那份開心與感動很真實。

    其實早在今年3月29日，賴清德就曾以總統身分來到台南亞太國際棒球訓練中心，出席成棒主球場首場中華職棒賽事。當天湧入2萬3500名球迷，不只氣氛熱到最高點，也刷新中職戶外球場的觀賽紀錄，成為台灣棒球的重要時刻之一。

    而今天正式揭牌的國家棒球訓練基地，是由運動部、國家運動訓練中心與台南市政府一起推動完成。賴清德在致詞時也特別提到，這個園區早在他當市長時就開始規劃，如今能以總統身分回來見證，深感榮幸。

    他強調，基地正式啟用是台灣棒球發展的歷史性時刻。台灣棒球一路從少棒、青少棒、青棒到成棒、職棒，能有今天的成績，是一代一代球員、教練還有球迷一起努力累積出來的。

    賴清德也分享，當年看到國家隊在國際賽事表現不如預期，他其實很有感，認為台灣棒球需要再升級，因此找來吳祥木、葉志仙、林華韋等棒球界人士一起討論，參考美國職棒春訓基地的模式，決定打造這座完整的複合式棒球園區，希望從基層開始，把整體環境一次補強起來。

    他也感謝運動部長李洋、國訓中心董事長林鴻道以及相關團隊的努力，讓原本的市屬球場成功升格為國家級訓練基地。未來交由中華民國棒球協會理事長辜仲諒團隊負責營運，期待能把場地效益發揮到最大。

    辜仲諒也表示，賴清德從立委、行政院長到總統，一路推動國家棒球訓練基地願景，「台灣有1位這麼熱愛棒球的總統，真的很幸福」。這不僅是訓練基地，更是台灣推動棒球外交的重要平台，已吸引多國表達交流合作意願。他期許自己帶領棒協讓台灣棒球揮得更高更遠，不辜負大家的期待。

    棒協理事長辜仲諒表示，「國家棒球訓練基地」也是台灣以棒球推動國際外交基地。（記者洪瑞琴攝）

    棒協理事長辜仲諒表示，「國家棒球訓練基地」也是台灣以棒球推動國際外交基地。（記者洪瑞琴攝）

    歷史時刻！總統賴清德（左5）主持國家棒球訓練基地揭牌。（記者洪瑞琴攝）

    歷史時刻！總統賴清德（左5）主持國家棒球訓練基地揭牌。（記者洪瑞琴攝）

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