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    首頁 > 政治

    黃國昌指控私下喬軍購8600億 蔡其昌：放下個人身段保台灣安全

    2026/05/07 19:49 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

    立法院民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

    國防特別條例草案最快於明天立法院會展開表決，民眾黨主席黃國昌聲稱，民進黨團總召蔡其昌及行政院高層私下拜託民眾黨，軍購其實只要8000億再加600億就好。對此，蔡其昌今（7日）強調，1.25兆就是一個保護台灣，避免戰爭，100分的版本。

    對於黃國昌的說法，蔡其昌透過臉書表示，在野黨的委員堅持要砍成8000億或3500億，民進黨當然不能接受，所以自己昨天公開拜託在野黨，可不可以不要砍一隻手，因為兩隻手都是要用來捍衛台灣的自由民主和中華民國的存在。

    蔡其昌坦言，如果不能有100分的版本，我當然會盡力的拜託可不可以從60分變70分，從70分變80分，拜託盡量接近1.25兆，這就是自己的邏輯，以及努力的方向。

    因此，蔡其昌說，每次協商休息或者結束，他會私下拜託國民黨和民眾黨的委員，可不可以盡量靠近1.25兆。可不可以再爭取多一點，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。

    蔡其昌指出，自己講過很多次，在台灣安全之前個人身段不重要，要他再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席。

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