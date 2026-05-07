嘉義縣府力挺軍購1.25兆 打造無人機關鍵基地

亞洲無人機AI創新應用研發中心是國內無人機研發重鎮。（嘉義縣政府提供）

國防特別條例草案最快明天在立法院表決，相關預算攸關台灣無人機產業發展，嘉義縣是無人機產業發展重心，設有亞洲無人機AI創新應用研發中心。縣府今晚發布新聞稿，強調無人機產業聚落從研發、測試到量產成形，需要長期穩定政策與市場需求支持，期盼中央與立法院持續支持相關建設及預算推動，共同完善台灣民主供應鏈布局，讓台灣在全球非紅供應鏈中占有關鍵地位。

縣府表示，地緣政治轉折、全球供應鏈重組與產業信任化的趨勢下，台灣無人機產業迎來下一個關鍵機會，賴清德總統提出「讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心」，行政院核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入442億元，以「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落及生態系」及「完善無人載具相關管理規則」四大主軸加速擴大產值規模，並以2030年產值達400億元為目標。

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嘉義縣作為無人機國家隊的重要發展基地，已建構亞洲無人機AI創新應用研發中心、民雄開發航太園區，結合中科院量能發展軍民通用技術，打造無人機及零組件生產基地、水上機場用於中大型飛測場域，透過研發、測試驗證到量產製造的一條龍產業鏈布局，逐步完善台灣無人機產業生態系，並朝民主供應鏈亞太中心目標邁進。

縣府表示，無人機是半導體、電資通、精密機械、材料化工及塑膠加工的綜合舞台，是翻轉台灣傳產世代升級的關鍵利器，透過中央預算支持，能引導這些傳產英雄順勢跨入全球規模的軍民通用市場，讓「台灣製造」從低毛利代工，華麗轉身為高價值的戰略科技。

亞洲無人機AI創新應用研發中心有各國人士到訪交流。（嘉義縣政府提供）

賴清德總統參觀亞洲無人機AI創新應用研發中心。（嘉義縣政府提供）

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