林佳龍主持醫衛外交諮詢小組會議 攜手醫界展現台灣實力

外交部長林佳龍6日主持醫療衛生外交諮詢小組會議。（外交部提供）

外交部長林佳龍今（7）日透過社群平台說，近期陸續走訪帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島及史瓦帝尼王國等友邦，深刻感受到台灣在醫療、公衛與智慧科技領域的實力，已成為拓展外交、貢獻世界的重要力量。

為建立跨域合作橋梁，林佳龍昨（6）日與衛生福利部次長林靜儀共同召開「醫療衛生外交諮詢小組」會議，邀集國內醫療與產業界代表共商醫療外交推動方向。

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林佳龍感謝多家國內頂尖醫療機構出席，包括台大醫院、台北榮總、台中榮總、馬偕醫院、台北醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、新光醫院及德威醫療體系等院長與副院長在百忙中親自與會，並感謝醫師公會全國聯合會、台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會及宏碁智醫等產業代表到場提供專業建言。林佳龍說，自己也仔細聆聽，勤作筆記，「相信在場的外交部同仁，都從中獲益良多」。

林佳龍指出，外交部與衛福部去（2025）年12月決議於今年5月世界衛生大會（WHA）期間舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，經雙部會多月來緊密合作，今年已有30家醫療院所與智慧醫療產業業者熱情參與，將一起前往日內瓦透過展覽與論壇向國際展現台灣醫療實力，讓WHA各國代表看見台灣不僅守護自身健康，更是為世界加值、不可或缺的夥伴。

林佳龍說，衛福部於會中欣喜宣布，台灣已於去年底提前完成「消除C型肝炎」目標，較世界衛生組織（WHO）原訂2030年的目標整整提前五年，未來兩部會將持續與友邦及國際社會分享台灣的成功經驗。

針對中美洲與加勒比海友邦仍面臨醫療資源受限的挑戰，林佳龍指出，外交部與衛福部除強化硬體建置外，也將積極協助友邦培育在地醫衛人才，讓在地醫師能就近服務當地民眾，並結合智慧醫療技術提供遠距支援，逐步提升友邦整體醫療實力。

林佳龍強調，公衛醫療專業深厚，每次諮詢小組會議對他而言都是一次跨領域的學習之旅，感謝每一位出席並提供豐富實務經驗的專家，成為推動「醫療外交」最寶貴的力量，也讓健康成為台灣貢獻世界的堅實基石。

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