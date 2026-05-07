軍購條例最快明表決 洪孟楷：支持合理拒「綠能蟑螂」上下其手

國民黨立委洪孟楷（右）接受廣播專訪。（圖截取自飛碟聯播網）

立法院長韓國瑜四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，由於草案已逾一個月協商冷凍期，最快可能明天立法院院會就可表決。對此，國民黨立委洪孟楷表示，黨中央、黨團及地方首長立場一致，支持具有發價書的合理軍購，痛批民進黨將商購與委辦等全部預算綑綁，甚至對質疑者貼標籤，怒批此舉攻擊非常荒謬，所以必須排除「綠能蟑螂」介入，避免人民納稅錢成為特定人士利益。

洪孟楷今天接受廣播節目《飛碟晚餐》主持人王淺秋專訪指出，目前為止國民黨一定有共識，國民黨從黨中央、黨團到地方首長，對國防特別預算的立場始終一致，就是支持國防、捍衛中華民國與2300萬人民安全，但也堅持不能讓龐大的特別預算出現「綠能蟑螂」或掮客上下其手的空間，避免人民納稅錢成為特定人士利益。

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國民黨從一開始就表明支持國防、捍衛2300萬人民權益，也支持合理軍購。只要是有發價書、經美國國會通過、屬於美國政府與台灣政府間的軍購案，國民黨當然願意支持。因此第一波已有發價書的3800億元軍購，國民黨主張先認列；後續還有幾波發價書尚不確定，因此才有「3800億元加N」的概念，N代表後續只要有發價書就支持。洪也提到，第二波大約是4200億元，加上第一波3800億元，合計約8000億元。

洪孟楷也說，國防特別條例草案包含軍購、商購、採購與委辦，其中軍購屬於政府對政府、經美國國會通過發價書的部分，相對較沒有上下其手空間，因此目前所謂的8000億元就是軍購部分。至於商購、採購與委辦，未來走向仍須嚴格把關，如果國防部有需求，也可以編列在年度國防總預算中處理。

洪孟楷表示，現在國防年度總預算已高達8000億到9000億元，相關需求本來就可以逐年編列審查，但民進黨政府卻要全部包在一起，甚至只要有人質疑1.25兆元規模，就被貼上「中共同路人」標籤，他認為這種攻擊非常荒謬。

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