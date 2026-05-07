與鄭麗文談軍購 盧秀燕喊話「跟台灣民意站在一起」、 發價書不應當條件

國民黨主席鄭麗文今日與台中市長盧秀燕碰面。（擷自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今日中午南下與台中市長盧秀燕碰面，外界關注兩人就軍購案交換意見，國民黨立委黃健豪透露，盧秀燕明確建議主席鄭麗文，「應該要和台灣民意站在一起」，台灣要與鄰為善，但也應有自我防衛能力，兩者並不衝突，「軍購不為引戰，而為台灣儲備基本自我防衛能力」。

國民黨對國防特別預算條例意見陷分歧，鄭麗文今拜訪盧秀燕，提及兩人有就軍購案交換意見，早在與鄭麗文會面前，盧秀燕已搶先在今天上午再度重申她的立場，「最優先的就是讓政府對政府的軍購，大概8、9千億，讓它優先通過」，外界關切鄭麗文今天到訪，盧秀燕的態度及談了什麼。

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黃健豪透露，盧秀燕今天在兩人會面中，明確建議鄭麗文，應該要和台灣民意站在一起，台灣要與鄰為善，也應有自我防衛能力，兩者並不衝突。

黃健豪說，盧秀燕尤其強調任何決策都應以民意為基礎，她在會中再度肯定鄭麗文訪中，建立兩岸對話機制，與鄰為善、和平對話很重要，但國防也很重要，全力避免戰爭之餘，軍購買武器並不為引戰，而是讓台灣也有足夠自我防衛能力，盧市長再三強調，這兩者並不衝突。

此外，針對陷入糾結的發價書部分，黃健豪說，盧秀燕過去在立法院外交國防委員會多年，很熟悉軍購流程，她特別強調，過去多年台美「政府對政府」的軍購案運作下來，早已建立成熟的軍購機制，如今台美政府對政府的軍購案也均是一定會有發價書的項目，只是先來後到的問題，她認為，不應再多此一舉另把發價書當編預算條件，若一直強調只有發價書的金額才能編入預算，恐會有不及編列等風險。

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