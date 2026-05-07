為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    力拚軍購案、醫療法明表決！民眾黨議場前「搭棚守夜」搶遞案

    2026/05/07 19:25 記者陳治程／台北報導
    民眾黨立委邱慧洳、劉書彬輪班鎮守議場門口，勢在必得企圖明顯。（記者陳治程攝）

    民眾黨立委邱慧洳、劉書彬輪班鎮守議場門口，勢在必得企圖明顯。（記者陳治程攝）

    立法院昨四度協商國防特別條例草案破局，外界關注在野黨團明日是否將其排入議程，以及投票表決何種預算版本，對此，國民黨主席鄭麗文今（7）特地南下密會台中市長盧秀燕，交換軍購、選舉議題意見，更傳出藍白持續整合在野版本；不過，民眾黨今日中午起就在立院議場前搭起遮陽棚，並安排黨團立委輪番「鎮守」，據了解，白營明將力拚「醫療法」及軍購條例表決，勢在必得企圖明顯。

    立法院外交國防委員會、財政委員會聯席會議月前初審通過朝野版本國防特別條例草案，然項目、金額等關鍵條文均無共識，保留逕送黨團協商。相較行政院版1.25兆，民眾黨版匡列8000億元、國民黨版「3800億+N」、賴士葆「折衷版」3800億+4200億，經立法院長韓國瑜四度召集協商，最終仍破局，宣布散會。

    由於國防條例草案送黨團協商後已過一個月協商冷凍期，在協商破局後，最快明（8）日可排入院會議程並進行表決，然而，外傳藍白持續整合在野版本之際，然國民黨主席鄭麗文今午在臉書發文配照片，透露與盧秀燕交換選舉、軍購議題意見，而盧今早才表態稱，讓大概8000、9000億的軍購預算優先通過，至於商購、委製可考慮放入明（2027）年度預算，既能兼顧國防，也能考慮無人機等產業發展，兩者並行不悖。

    儘管尚未回應上述傳聞，但民眾黨團今日中午起便在立法院議場前搭起遮陽棚，並安排黨團立委徹夜輪班「鎮守」，引發路過人員側目。據證實，民眾黨團明日將在議程草案中排入「醫療法修正草案」及自家黨版的軍購條例草案，力拚這兩案排入院會表決議程，勢在必得的企圖一覽無遺。

    民眾黨團下午在議場大門前架起大帳，漏夜排隊，準備在明日院會攻防。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨團下午在議場大門前架起大帳，漏夜排隊，準備在明日院會攻防。（記者叢昌瑾攝）

    民眾黨團中午起就在立法院議場前搭起遮陽棚，力拚明日院會順利排案醫療法及軍購條例。（記者陳治程攝）

    民眾黨團中午起就在立法院議場前搭起遮陽棚，力拚明日院會順利排案醫療法及軍購條例。（記者陳治程攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播