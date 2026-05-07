力拚軍購案、醫療法明表決！民眾黨議場前「搭棚守夜」搶遞案

民眾黨立委邱慧洳、劉書彬輪班鎮守議場門口，勢在必得企圖明顯。（記者陳治程攝）

立法院昨四度協商國防特別條例草案破局，外界關注在野黨團明日是否將其排入議程，以及投票表決何種預算版本，對此，國民黨主席鄭麗文今（7）特地南下密會台中市長盧秀燕，交換軍購、選舉議題意見，更傳出藍白持續整合在野版本；不過，民眾黨今日中午起就在立院議場前搭起遮陽棚，並安排黨團立委輪番「鎮守」，據了解，白營明將力拚「醫療法」及軍購條例表決，勢在必得企圖明顯。

立法院外交國防委員會、財政委員會聯席會議月前初審通過朝野版本國防特別條例草案，然項目、金額等關鍵條文均無共識，保留逕送黨團協商。相較行政院版1.25兆，民眾黨版匡列8000億元、國民黨版「3800億+N」、賴士葆「折衷版」3800億+4200億，經立法院長韓國瑜四度召集協商，最終仍破局，宣布散會。

請繼續往下閱讀...

由於國防條例草案送黨團協商後已過一個月協商冷凍期，在協商破局後，最快明（8）日可排入院會議程並進行表決，然而，外傳藍白持續整合在野版本之際，然國民黨主席鄭麗文今午在臉書發文配照片，透露與盧秀燕交換選舉、軍購議題意見，而盧今早才表態稱，讓大概8000、9000億的軍購預算優先通過，至於商購、委製可考慮放入明（2027）年度預算，既能兼顧國防，也能考慮無人機等產業發展，兩者並行不悖。

儘管尚未回應上述傳聞，但民眾黨團今日中午起便在立法院議場前搭起遮陽棚，並安排黨團立委徹夜輪班「鎮守」，引發路過人員側目。據證實，民眾黨團明日將在議程草案中排入「醫療法修正草案」及自家黨版的軍購條例草案，力拚這兩案排入院會表決議程，勢在必得的企圖一覽無遺。

民眾黨團下午在議場大門前架起大帳，漏夜排隊，準備在明日院會攻防。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨團中午起就在立法院議場前搭起遮陽棚，力拚明日院會順利排案醫療法及軍購條例。（記者陳治程攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法