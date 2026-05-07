軍購1.25兆恐落空！蔡其昌認私下拜會：讓80分靠近100分

立法院民進黨團總召蔡其昌。（資料照）

國防特別條例朝野協商仍四度破局，預計最快明日在立法院院會進行表決。對此，民進黨團總召蔡其昌表示，1.25兆就是一個保護台灣、一百分的版本，每次協商結束，他會私下拜託國民黨和民眾黨的委員，可不可以盡量靠近1.25兆，「要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」

蔡其昌今在臉書發文表示，1.25兆就是一個保護台灣、避免戰爭，一百分的版本，而在野黨的委員堅持要砍成8000億或3500億，他們當然不能接受，所以他昨天公開拜託在野黨，可不可以不要砍一隻手，因為我們的兩隻手都是要用來捍衛台灣的自由民主和中華民國的存在。

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蔡其昌指出，如果不能有一百分的版本，他當然會盡力的拜託可不可以從60分變70分，從70分變80分，拜託盡量接近1.25兆，「這就是我的邏輯，以及努力的方向」。所以每次協商休息或者結束，他會私下拜託國民黨和民眾黨的委員，可不可以盡量靠近1.25兆，可不可以再爭取多一點，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。

蔡其昌還說，「我講過很多次，在台灣安全之前個人身段不重要，要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」

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