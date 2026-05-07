為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉義市長選舉》盛傳王美惠接棒黃敏惠 張啓楷闢謠：她用行動力挺我

    2026/05/07 18:54 記者王善嬿／嘉義報導
    「藍白」共推張啓楷（右）參選嘉義市長，張啓楷強調，藍白合已進入地方組織動員階段，嘉義市長黃敏惠（中）未缺席。（張啓楷服務處提供）

    「藍白」共推張啓楷（右）參選嘉義市長，張啓楷強調，藍白合已進入地方組織動員階段，嘉義市長黃敏惠（中）未缺席。（張啓楷服務處提供）

    下屆嘉義市長寶座，現由民進黨立委王美惠、「藍白」共推民眾黨前立委張啓楷、無黨「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」表態參選角逐。日前政論節目談及地方政壇流傳王美惠接棒嘉義市長黃敏惠的「黃下王上」傳聞，張啓楷今表示，黃敏惠日前與議員、地方團隊及重要幹部餐敘，請託鄉親支持他、為他助選，藍白合已進入地方組織溝通與動員階段。

    張啓楷說，嘉義市政的延續與未來，不應被簡化成傳聞或揣測，應回到市民期待、城市發展與團隊合作主軸。

    張啓楷表示，他與黃敏惠長期保持良好互動，擔任立委期間，多次配合黃敏惠向中央爭取嘉義重大建設，包括牛稠溪環快、爭取20.5億元治水預算等成果。雙方合作良好且有默契。

    他說，合作不是選舉期間才出現的口號，早已有具體行動，近期團隊針對政府放寬進口發芽馬鈴薯檢驗標準、引發食安疑慮一事，發動守護食安活動，黃敏惠第一時間響應，簽署食安守護承諾書，展現對市民健康與食品安全的重視。

    張啓楷表示，近日國民黨已全面動員，配合地方助選工作，從基層組織、地方人士到各項活動安排，整合正一步一步落實。國民黨嘉義市黨部舉辦母親節活動，市黨部主委蔡明顯、議員張秀華、陳家平、傅大偉等人，牽著他帶領大家高喊「張啓楷凍蒜！張啓楷凍蒜！」請託民眾支持，這就是最具體藍白合，是地方團結正在落實的最好證明。

    張啓楷強調，外界「黃下王上」等傳聞，團隊不會隨之起舞，現在最重要要把支持黃敏惠市政成果力量、期待嘉義繼續進步的力量、希望在野合作成功的力量團結起來。

    張啓楷表示，藍白整合完成民調只是第一步，接下來會持續以尊重、合作、延續為原則，與黃敏惠及地方各界保持良好互動，穩健推進選戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播