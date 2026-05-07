嘉義市長選舉》盛傳王美惠接棒黃敏惠 張啓楷闢謠：她用行動力挺我

「藍白」共推張啓楷（右）參選嘉義市長，張啓楷強調，藍白合已進入地方組織動員階段，嘉義市長黃敏惠（中）未缺席。（張啓楷服務處提供）

下屆嘉義市長寶座，現由民進黨立委王美惠、「藍白」共推民眾黨前立委張啓楷、無黨「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」表態參選角逐。日前政論節目談及地方政壇流傳王美惠接棒嘉義市長黃敏惠的「黃下王上」傳聞，張啓楷今表示，黃敏惠日前與議員、地方團隊及重要幹部餐敘，請託鄉親支持他、為他助選，藍白合已進入地方組織溝通與動員階段。

張啓楷說，嘉義市政的延續與未來，不應被簡化成傳聞或揣測，應回到市民期待、城市發展與團隊合作主軸。

請繼續往下閱讀...

張啓楷表示，他與黃敏惠長期保持良好互動，擔任立委期間，多次配合黃敏惠向中央爭取嘉義重大建設，包括牛稠溪環快、爭取20.5億元治水預算等成果。雙方合作良好且有默契。

他說，合作不是選舉期間才出現的口號，早已有具體行動，近期團隊針對政府放寬進口發芽馬鈴薯檢驗標準、引發食安疑慮一事，發動守護食安活動，黃敏惠第一時間響應，簽署食安守護承諾書，展現對市民健康與食品安全的重視。

張啓楷表示，近日國民黨已全面動員，配合地方助選工作，從基層組織、地方人士到各項活動安排，整合正一步一步落實。國民黨嘉義市黨部舉辦母親節活動，市黨部主委蔡明顯、議員張秀華、陳家平、傅大偉等人，牽著他帶領大家高喊「張啓楷凍蒜！張啓楷凍蒜！」請託民眾支持，這就是最具體藍白合，是地方團結正在落實的最好證明。

張啓楷強調，外界「黃下王上」等傳聞，團隊不會隨之起舞，現在最重要要把支持黃敏惠市政成果力量、期待嘉義繼續進步的力量、希望在野合作成功的力量團結起來。

張啓楷表示，藍白整合完成民調只是第一步，接下來會持續以尊重、合作、延續為原則，與黃敏惠及地方各界保持良好互動，穩健推進選戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法