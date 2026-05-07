巴拉圭總統獲頒台科大名譽博士 貝尼亞：與台灣合作至關重要

副總統蕭美琴（中）出席「巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士授予典禮」，由台科大校長顏家鈺（左），頒發名譽博士學位給巴拉圭共和國總統貝尼亞（右）。 （記者田裕華攝）

以優質教育鞏固邦誼！在副總統蕭美琴在場見證下，台灣科技大學今頒發名譽博士學位予友邦巴拉圭總統貝尼亞，他表示，兩國邦誼建立在民主自由等堅實的價值基礎上，而巴國以人才、科技、先進製造等作為未來國家發展的核心方向，與台灣的合作至關重要，將持續深化兩國邦誼。

我國與巴拉圭於2017年簽署「台灣─巴拉圭科技大學（UPTP）」意向書以來，台科大受外交部委託負責師資派遣、課程規劃、教學資源整合及提供獎學金，目前已累計招收8屆學生，設有土木工程、機電工程、工業工程及資訊工程4大學系，採「2年巴拉圭、1年半台灣、半年實習」模式培養具備國際視野與實務能力的工程人才，而貝尼亞就是當時重要推手。

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蕭美琴致詞時除了對貝尼亞表示歡迎，也讚許其卓越的領導能力，也在高等教育和人才培養領域反映出台灣與巴拉圭之間的夥伴關係，在場與會的兩國學生們更是雙方緊密聯繫的最好展現。他秉持前瞻的理念，認為衡量一個國家實力的標準並非自然資源，而是公民的水準，並以此推動巴拉圭的發展，這一觀點與台灣相互呼應。

貝尼亞認為，巴拉圭與台灣的友誼建立在堅實的價值基礎上，包括民主、自由、對制度信任、對勤懇尊重，以及真正惠及人民的進步才有意義的信念。而台巴科大不只是一所學術機構，更是對巴拉圭未來重要的戰略投資，認為憑藉台科大堅定不移的承諾、卓越的學術成就，以及前瞻性的視野，在推動這所學校發展過程中，扮演了舉足輕重的角色。

貝尼亞說，巴拉圭正穩步朝向以人才、科技、先進製造、潔淨能源與創新為核心的方向邁進，而轉型關鍵在於建立完善的大學體系、高品質的研究能量及國際夥伴的合作關係，所以與台灣的合作至關重要。他也期待台巴之間的友誼持續深化，青年世代成為新時代的主角，在學習、創新、友愛的基礎上，攜手開創未來。

台科大校長顏家鈺表示，目前已有462位UPTP學生到台科大進行交換學習、培育出296名優秀畢業生投入巴拉圭產業發展與國家建設，也期待透過學術合作持續加深台灣與巴拉圭的友誼。

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