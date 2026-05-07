中國海警灰色地帶襲擾又來了 金門海巡強勢驅離

海巡署金馬澎分署說，偵測到中國4艘海警船編隊侵擾金門水域，海巡署立即派出海巡艇併航監控、驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署說，中國自5月1日起實施海洋伏季休漁措施，今天竟又偵測到中國4艘海警船編隊侵擾金門水域，企圖製造執法巡查假象；海巡署立即派出海巡艇併航監控，予以驅離。

金馬澎分署指出，下午2點左右，第12巡防區即偵獲中國編號「14606」、「14530」、「14609」及「14531」等4艘海警船有異常集結、接近金門海域情形，海巡隨即調度4艘巡防艇應處，同步監控中國海警船動態，以防有進一步侵擾行為。

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下午3點，第12巡防區透過高科技設備，聯合情監偵系統，發現中國海警船分別自小金門烈嶼鄉沙溪堡南方及大金門金城鎮大帽山東南方海域，以2組分進模式，同時闖入我國金門限制水域，4艘海巡艇立即趨前併航監控，全程蒐證，並透過無線電以中、英文廣播，要求中國海警船立刻轉向航離，中國海警船於下午5點左右駛離金門限制水域。

金馬澎分署說，中國5月1日起實施2026年海洋伏季休漁措施，中國海警船仍編隊侵擾我方水域，企圖製造執法巡查假象，實則對我海域進行灰色地帶襲擾；面對中國海警船持續性騷擾行動，海巡署全天候持續掌握海域情勢，也以堅定的對應及驅離作為彰顯我國對於金門海域的實質管轄權，全力維護國家主權及海域安全。

中國4艘海警船編隊侵擾金門水域，海巡艇併航監控。（金門海巡隊提供）

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