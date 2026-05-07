林宸佑被求刑12年！賴品妤曝差點成「痛扁共諜的人」

賴品妤昨日在Threads上發文表示，她不是很確定當時沒有不小心往對方臉上「貓一拳」是對或錯。（左取自賴品妤Threads，右資料照，本報合成。）

前中天主播「馬德」林宸佑及現退役軍人等七人涉犯共諜案，橋頭地檢署偵結，對林宸佑具體求刑12年。過去與林宸佑爆發推擠衝突的前立委賴品妤發文表示，當時沒有「不小心」往對方臉上打一拳，現在不知道是對或錯，要是打了，「那我大概就是第一個公開痛扁共諜的人」。

賴品妤昨日在Threads上發文表示，她不是很確定當時沒有不小心往對方臉上「貓一拳」是對或錯，「打了嘛，那我大概就是第一個公開痛扁共諜的人」。貼文下方，網友紛紛留言：「剿共大將軍」、「痛扁共諜聽起來真的很爽耶」。

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林宸佑及現退役軍人等七人涉犯共諜案，檢方查出，林除了充當白手套行賄軍方人員取得機密，並於去年大罷免期間接受中方提供之題材，透過電視台、社群平台發布反罷免影片，不法獲利達155萬餘元，因此對林具體求刑12年。

賴品妤2023年受訪時與媒體發生推擠，她聲稱自己遭林宸佑推擠，當晚即在臉書PO文表示「遭中天記者撞倒」，還批對方「惡意製造假新聞」，結果遭林宸佑提告妨害名譽。雖後來台北地檢署調查後認定，賴品妤根據自身受訪經歷發表評價，並不構成妨害名譽，處分不起訴，但兩人就此結怨。林宸佑今年1月被羈押，消息傳出當天晚間，賴品妤在臉書舉辦自己的迷你寫真抽獎，不少網友笑稱這是「慶祝文」。

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