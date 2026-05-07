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    首頁 > 政治

    巴拉圭總統：強烈建議宏都拉斯總統 參考台巴夥伴關係

    2026/05/07 19:13 中央社
    巴拉圭共和國總統貝尼亞致詞。（記者田裕華攝）

    巴拉圭共和國總統貝尼亞致詞。（記者田裕華攝）

    友邦巴拉圭總統潘尼亞今天訪台，他接受中央社專訪透露，訪台途中過境美國時，曾與宏都拉斯總統阿斯夫拉會面，他強烈建議阿斯夫拉可看看巴拉圭與台灣的夥伴關係；阿斯夫拉也對巴、台的合作經驗，非常有興趣。

    潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）凌晨抵台後，在社群媒體發文透露，來台途中過境洛杉磯出席米爾肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference），曾與阿斯夫拉（Nasry Asfura）會面。

    潘尼亞透露，這是他第2次與阿斯夫拉會面。兩人首次會面時，曾談及巴拉圭與台灣有很好的關係，這次他告訴阿斯夫拉，他將訪台強化雙邊關係，並重申巴拉圭與台灣攜手合作的決心。

    潘尼亞提到，阿斯夫拉對巴拉圭的經驗非常有興趣，他也強烈建議阿斯夫拉可看看巴拉圭與台灣的夥伴關係，以及在經濟多元化、成長發展所做的努力。

    被問及是否提到宏都拉斯欲與台灣復交，潘尼亞微笑表示，沒有提到此細節，但巴拉圭公開支持台灣不是秘密，阿斯夫拉清楚知道巴拉圭不僅是台灣的盟友，更是強健的倡議者，就像他去聯合國都會確保對台承認的議題受到關注。

    潘尼亞強調，「阿斯夫拉清楚意識到這一點」。

    潘尼亞7日至10日率團來台進行國是訪問，來台首日即接受中央社專訪。

    副總統蕭美琴（右）出席「巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士授予典禮」，現場並由台科大校長顏家鈺（左），頒發名譽博士學位給巴拉圭共和國總統貝尼亞（中），會後並一同合影。（記者田裕華攝）

    副總統蕭美琴（右）出席「巴拉圭共和國總統貝尼亞名譽博士授予典禮」，現場並由台科大校長顏家鈺（左），頒發名譽博士學位給巴拉圭共和國總統貝尼亞（中），會後並一同合影。（記者田裕華攝）

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