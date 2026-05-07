鄭麗文支持川普表態反台獨 梁文傑大嘆：應三思而後行！

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪時表示，她預定在6月訪問美國，希望可以拜會美國總統川普，也支持川普表態反對台獨。對此，陸委會發言人梁文傑今天在例行記者會先嘆了一口氣、然後喝杯水，當場質疑鄭麗文主張「對台灣可能會造成非常嚴重後果」，應該三思而後行。

梁文傑直言，「我不知道她能不能見到川普總統，我想國民黨會很努力地去做吧，大家可以自己猜猜看機率有多大」。但是鄭麗文說要支持川普反對台獨，自己覺得這句話是非常嚴重的，因為所謂不支持台獨跟反對台獨，看起來好像是一回事，其實並不是同一回事。

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梁文傑指出，基本上，現在台灣碰到的很多問題，都是因為中共在國際上要求，各國政府、國際組織、團體也好，都要反對台獨。譬如說，前幾天一個台灣咖啡協會去參加比賽也是被人家要求改名，包括總統出訪遇到困難，以及顏文群先生、榮炭公司在中國遇到的處境，都是同樣一個根源。

梁文傑批評，如果我們最大在野黨主席不僅支持反對台獨，她還要呼籲美國去跟進，這個對國際社會來說是一個非常不好的訊號，非常嚴重的訊號。現在也看到國民黨內部針對軍購問題有很大紛爭，很多人對這樣的路線覺得不妥。「我希望這樣錯誤的說法，或對台灣可能會造成非常嚴重後果的說法，都要三思而後行、三思而後言」。

另外，美國國務卿魯比歐近日表示，這次「川習會」將談到台灣議題。梁文傑分析，其實魯比歐的談話大家也看到了，基本上可以看出其實美國不想談台灣問題，但是中共很想談，所以台灣問題必然會談到。

梁文傑說，我們是希望不要超出可控的範圍，也不要對台灣造成不利的影響，目前據我們所了解的狀況是，「美國不太想談，中共非常想談，大致如此」。

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