白營批莊競程普發1萬是「雙標」 綠營議員揭竹市財政真相

白營批民進黨新竹市長參選人莊競程普發1萬元是「雙標」，綠營議員曾資程則揭露竹市財政真相。（取自曾資程臉書）

民進黨新竹市長參選人莊競程昨天拋出若當選就普發全市民每人1萬元，卻被白營議員及側翼指是「雙標」。市議員曾資程則揭露竹市的財政真相，稱高虹安2022年接手時，前朝留下高達100億元債務，因高虹安市府很會還債，所以高虹安發5000元沒問題；但其實這是去脈絡化，且誤導市民，因為「前朝留下來的100億元負債」，根本不是林智堅任內留下的。

曾資程根據竹市歷年負債資料提到，林智堅2014年上任時，公共債務法規範債務為138.09億元；交接給高虹安時，是108.17億元。從總債務來看，林智堅接任時是180.93億元；交棒時則為163.41億元。也就是說林智堅任內不僅沒有增加巨額負債，反而是在推動大量重大建設的同時，持續減債；更重要的是林智堅任內並沒有今年因財劃法修正後暴增的統籌分配稅款。

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曾資程說，林智堅任內是靠完整規劃、撰寫計畫爭取中央補助，加上蔡英文政府執政期間產業蓬勃發展，林智堅任內是一邊建設、一邊減債。反觀高虹安市府上任後，新竹大車站計畫停擺，新竹輕軌又重做可行性評估研究，就連果菜市場遷建也紙上談兵，台大湳雅院區沒消息，加上高虹安涉貪案停職長達1年5個月，市政節奏幾乎停擺，且市府執行率超低。

如今，竹市每年增加超過210億元統籌分配稅款，但重大建設停擺、預算執行率偏低、大型計畫進度延宕，市庫當然剩很多錢。說穿了，不是高虹安市府特別會省錢，是很多該做的事根本沒做。因此只能拿來還債及發消費金。

他就問，到底是誰在裝死不負責？民眾黨到底支不支持普發現金1萬元？高虹安可以反對普發現金1萬元，也可以跟進或加碼，重點是高虹安根本不敢回應。

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