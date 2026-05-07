劉世芳外甥遭解職 陸委會：中共凍結帳戶、逼榮炭發一中聲明

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，其外甥顏文群因提供政治獻金，國台辦日前揚言查處。台資企業「榮炭科技有限公司」發聲明表示，已解除顏文群職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」人士。陸委會發言人梁文傑今日痛批，中共用了許多手段逼迫廠商妥協，凍結這家公司在當地銀行帳戶，導致沒有辦法發放員工薪水，唯一目的是要榮炭寫出支持「一個中國原則」聲明書。

今年2月，香港媒體《大公報》捏造劉世芳的親屬在中國投資謀利「賺紅錢」，且為劉提供政治獻金。報導提及，顏文群供職於註冊地為江西省宜春市的台資企業上高縣「榮炭科技有限公司」。

請繼續往下閱讀...

據中國官媒《新華社》報導，榮炭科技公司本月5日發聲明表示，自2026年4月7日起，該公司已解除顏文群在台灣榮炭科技公司及上高縣榮炭科技有限公司等中國子公司的全部職務。並嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

國台辦發言人陳斌華昨日聲稱，台獨破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞台獨害人害己，必遭懲治。我們絕不允許台獨頑固份子及其親屬在中國投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持台獨分裂活動。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，我們非常關注此案，在這過程中，中共用了很多手段逼迫廠商妥協，譬如禁止這家公司在中國的上下游廠商、客戶跟他們往來履約。

梁文傑批評，中共更凍結這家公司在當地銀行帳戶，導致沒有辦法發放員工薪水，「凍了差不多一個月」。因為沒辦法發薪水，自然其他的營運成本支出等等，都沒有辦法用銀行帳戶往來。唯一目的就是要這家公司寫出支持「一個中國原則」的聲明書。

梁文傑說明，顏文群為了不讓公司困擾，已經辭去這家公司職務，所以這些做法其實極為惡劣，我們不把它當作個案，相關案件肯定會越來越多。我們會研究相關制度和政策工具，在面對這種情況時，如何可以幫助被鎮壓的當事人、廠商和企業，然後反制中共的鎮壓做法。

梁文傑談及，最近中共出台幾項法律，譬如「反外國制裁法」、「反外國不當域外管轄條例」等，這些都值得研究，有結論後再跟大家報告。

針對是否嚴審江西省來台交流作為反制？梁文傑回應，中共針對內政部長劉世芳，基本上是中共中央定調的政治案件，「我不認為這是山西省的事，它一定會到中央層級，所以只針對山西省的制裁，我覺得是失焦」。

梁文傑說明，我們現在是從法治上研議，看有什麼政策工具可以做，有結果會跟大家報告。因為它不是個案，未來還會陸續發生，所以我們會從制度面著手，做比較全面性的研究。

梁文傑也說，此案是國台辦指揮山西省台辦，利用榮炭公司所在地的上高縣政府稅務局、環保局等，全面性對榮炭公司做檢查，並沒有什麼「自己人打自己人」，完全就是中共在壓迫台灣企業。

梁文傑指出，在中國做生意，就是會有風險，風險可能突如其來，不是自己能夠控制的。這件事凸顯一個問題，顏文群被中共查到人生之中捐了2筆小錢給2位民進黨議員，中共顯然是透過網路查政治獻金。

梁文傑坦言，台灣講究法治透明、政治獻金流向要清楚，讓大家都可以查閱，但現在這個制度已變成中共對台灣政治鎮壓一個很有力的工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法