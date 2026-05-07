青鳥拿3年前老鼠影片造謠？遭抓包疑小草自導自演

網友發文貼了抓到老鼠，結果還生小老鼠的照片，說是最近抓的。結果被抓包是3年前影片的截圖。（取自Threads）

近日社群平台出現大量台北市各處老鼠出沒影片，引發熱議，一名Threads網友日前貼出一張老鼠照片，民眾黨支持者粉專「不禮貌鄉民團」轉發指，該影片3年前就存在，此為「青鳥造謠」。未料，該網友近日發現他曾發文嘲諷青鳥，根本就是「草」，網友質疑「自導自演」的反串演出，律師林智群也表示：「先找一個人假裝青鳥，再由不禮貌抓包，栽贓給青鳥。」

一名網友日前在Threads上發文，PO出一張捕鼠籠裡關著一隻母鼠，而母鼠生下一窩幼鼠的照片，他還說：「前天捕到的老鼠居然給我生小孩了，這下該怎麼辦，要放生或沾挖沙米？」貼文一出引起大量討論，不禮貌鄉民團則發文指出，該照片源自於3年前的影片截圖，還表示「抓包青鳥造假」。

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不料，該名發文網友近日被起底，他過去曾在Threads寫下「最喜歡看到的是青鳥們的跳腳」、「你們是一群某政黨養的狗」等言論，根本就不是青鳥，更可能是藍白支持者。

林智群今日也發文還原整起事件經過，表示一個網友貼了抓到老鼠，結果還生小老鼠的照片，說是最近抓的。然後不禮貌就發影片表示那個是3年前的影片，抓到青鳥造假。

結果大家去找該網友之前的言論，發現他是小草。「先找一個人假裝青鳥，再由不禮貌抓包，栽贓給青鳥。」

網友也紛紛留言表示：「這種事情他也不是只發生過一次兩次，而是很多次都是如此，他總是很容易轉貼造謠文章來攻擊民進黨」、「藍白自導自演也不是第一次了，南鼠北送真他媽不要臉的政治人物才講得出來」、「主打自產自銷」、「自導自演，真閒！」

據查，目前該名發文網友疑似已暫時停用Threads，無法搜尋到他的帳號；先前該篇爭議老鼠貼文也已經無法顯示。

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