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    首頁 > 政治

    感染B流住院多日 謝國樑今下午出院返家休養

    2026/05/07 17:25 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市長謝國樑今天下午出院返家休養，期望體力恢復後，下週回到市議會進行施政總報告。（資料照）

    基隆市長謝國樑今天下午出院返家休養，期望體力恢復後，下週回到市議會進行施政總報告。（資料照）

    感染B型流感入住台北榮民總醫院多日的基隆市長謝國樑，今天（7日）下午出院返家休養；謝國樑表示，非常感謝基隆市議會體諒與理解，待體力恢復，非常期待下週能回到議會，以好的狀態向議員進行過去1年的施政總報告。

    謝國樑今天下午透過臉書表示，這幾天因為健康因素讓大家擔心，這次身體不舒服主要是連續2次感冒，後來也發燒好幾天，最後決定住院治療，很感謝台北榮民總醫院院長陳威明、主任們及醫療團隊細心照顧與專業醫療，狀況已明顯好轉，今天下午3時已出院返家休養，希望能好好恢復體力。

    謝國樑指出，住院這幾天陸續收到很多市民關心與祝福，心裡滿滿感謝。健康是任何事情的首要，提醒大家最近天氣反覆轉變，一定要多保重身體，他也會依照醫師建議好好休養。

    謝國樑表示，感謝基隆市議會體諒與理解，待體力恢復，非常期待下週能回到議會，以好的狀態向議員進行過去1年的施政總報告，並聽取寶貴建議。施政腳步不會停下，恢復後會更努力往前邁進，謝謝大家。

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